Sevdiğim Sensin zirvede. Dicle ve İnci karşı karşıya

Aynı anlarda İnci’nin yardımıyla cezaevinden çıkan Ali Cabbar’ın Aldur Köşkü’ne gitmesi sonrası; Esat’ın Süleyman’ı vurduğu anlara şahit olan Derya’yı Ali Cabbar’ın kurtarmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Yıllar sonra Ali Cabbar’ı karşısında gören Esat, yaşadığı büyük korku ve panik sonucunda kalp krizi geçirerek felç oldu. Esat’ın durumunu balayında olduğu için geç öğrenen Erkan ve Dicle, köşke geri döndü. Esat’ın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Tahir, Erkan’ı suçladı.

Erkan için üzülen Dicle, hayatının akışını değiştirecek karanlık bir bilgiye kulak misafiri oldu. İnci ve Tahir’in konuşmalarını istemeden duyan Dicle, Erkan’ın Fikret’in oğlu olduğunu öğrendi.

Bölümün final sahnesinde ise İnci’nin zorbalıklarına boyun eğmeyen Dicle, Havva’nın kovulmasını engellemek için elindeki kozu kullanmak zorunda kaldı. Dicle’nin Erkan’a gerçeği söylemekle İnci’yi tehdit ettiği ana Erkan’ın şahit olması, izleyenleri şoke etti.