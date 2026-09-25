Sevdiğim Sensin zirvede. Dicle ve İnci karşı karşıya
25.09.2026 13:02
Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin, dün akşam yayınlanan 18'inci bölümüyle Total ve ABC1 kategorilerinde zirvede yer aldı.
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Erkan ve Dicle hikayesini ele alan dizi, dün akşam 18'inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Sevdiğim Sensin; Total grubunda 5,13 izlenme oranı ve 16,57 izlenme payı, ABC1 grubunda ise 5,10 izlenme oranı ve 15,12 izlenme payı alarak gün birincisi oldu. Dizi, AB grubunda ise 4,26 izlenme oranı ve 14,46 izlenme payı elde etti.
DİCLE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU
Hikâyesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Sevdiğim Sensin'in son bölümünde yaşananlar ise şöyle;
Ferman’ın mahkemedeki sürpriz açıklamasıyla beraat eden Dicle, hem özgürlüğüne hem de sevdiği Erkan’a kavuştu. Dicle, Derya ve Civan, yeni planlar yapan Ferman’ı hayatlarında istemediklerini açıkladı. Kabus dolu günleri geride bırakan Erkan ve Dicle, kardeşleriyle çıktıkları kutlama yemeğinde İngiltere’ye taşınacaklarını açıkladı. Tahir, bu haberden şirket hisselerinde söz sahibi olacağı için memnun olurken Derya üzülse de Dicle’ye destek oldu.
Erkan’ın İngiltere’ye yerleşme kararı, Aldur Köşkü’nde adeta bomba etkisi yarattı. Erkan’ın Fikret ile yakınlaşmasından rahatsız olan ve oğlunu şirketin başında görmek isteyen Esat, bu karara sert tepki gösterdi. Babasıyla gerilim yaşayan Erkan, evi terk etti.
Erkan, Dicle’ye sürpriz yaparak onu şehir dışına çıkardı. İkilinin balayı mutluluğu yaşadığı bölümde Koray ve Sinem’le karşılaşmaları, Erkan ve Dicle’nin fikir ayrılığı yaşamasına neden oldu.
DİCLE, ERKAN'IN GERÇEK BABASINI ÖĞRENDİ
Aynı anlarda İnci’nin yardımıyla cezaevinden çıkan Ali Cabbar’ın Aldur Köşkü’ne gitmesi sonrası; Esat’ın Süleyman’ı vurduğu anlara şahit olan Derya’yı Ali Cabbar’ın kurtarmaya çalıştığı ortaya çıktı.
Yıllar sonra Ali Cabbar’ı karşısında gören Esat, yaşadığı büyük korku ve panik sonucunda kalp krizi geçirerek felç oldu. Esat’ın durumunu balayında olduğu için geç öğrenen Erkan ve Dicle, köşke geri döndü. Esat’ın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Tahir, Erkan’ı suçladı.
Erkan için üzülen Dicle, hayatının akışını değiştirecek karanlık bir bilgiye kulak misafiri oldu. İnci ve Tahir’in konuşmalarını istemeden duyan Dicle, Erkan’ın Fikret’in oğlu olduğunu öğrendi.
Bölümün final sahnesinde ise İnci’nin zorbalıklarına boyun eğmeyen Dicle, Havva’nın kovulmasını engellemek için elindeki kozu kullanmak zorunda kaldı. Dicle’nin Erkan’a gerçeği söylemekle İnci’yi tehdit ettiği ana Erkan’ın şahit olması, izleyenleri şoke etti.