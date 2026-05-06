Sevdiğim Sensin'de beklenmeyen itiraf her şeyi değiştiriyor
06.05.2026 14:13
Her perşembe Star TV'de izleyiciyle buluşan "Sevdiğim Sensin"in yarın akşamki 12'nci bölümüne; Burçin'in Erkan ve Dicle'nin umutlu anını bozması damga vuracak.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan "Sevdiğim Sensin" dizisi, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı, Star TV'nin sevilen dizisi "Sevdiğim Sensin", gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
Yarın akşam 12'nci bölümüyle ekranlara gelecek olan “Sevdiğim Sensin”in konusu ise şöyle; Erkan her ne kadar aşk itirafı yapsa da Dicle paramparçadır. Onu öfkesinden kurtaran şey, kuzusunun hayatta olduğunu öğrenmesi olur. Fakat bu her şeyi çözmez. Dicle, boşanma konusunda kararlıdır.
Bunu fark eden Burçin, taktik değiştirir. Dicle’nin yanındaymış gibi görünür. Dicle için artık mesele sadece hayatta kalmak değil, kendi hayatını yaşamaktır. Burçin, hukuki süreçte yanında olur fakat boşanmanın zor olacağını öğrenir. Dicle’nin elinde büyük bir koz olmalıdır.
Erkan'ın ise söyledikleriyle hissettikleri arasındaki mesafe, onu hiç olmadığı kadar sıkıştırır. Sadece kaybetme ihtimalinden korkmaz; Dicle’yle arasına giren herkesi karşısına almaya hazır olduğu gibi, Dicle’yi kararından vazgeçirmek için de çabalar. Sonunda ise bir karar verir.
Aldur hanesinde ise Dicle’ye yaptıkları yüzünden herkesten tepki gören İnci, okları üzerinden çekmek için başka bir oyun kurar. Bu oyunun ardından Esat iyice zor durumda kalır. Ferman ise kontrolü kaybetmeye hiç alışık değildir. Dicle’nin kendi yolunu seçmesi, onun planlarını bozacak tek şeydir.
Nilüfer tarafında ise işler daha da karışıktır. Güven, öfke ve aşk arasında sıkışmış durumdadır. Civan’a olan hisleriyle yüzleşmek yerine onu cezalandırmayı seçer.
Burçin’in, Dicle’nin boşanma yolculuğunda yaptığı sinsi plan, tam da Erkan ve Dicle’nin kendilerine yol çizdiği umutlu anlara denk gelir. Bu anı bozan tek kişi Burçin de değildir üstelik. Beklenmeyen biri de büyük bir itirafın eşiğine gelerek bu anı bozmaya niyetlidir.
Yönetmenliğini Gökçen Usta'nın üstlendiği “Sevdiğim Sensin” dizisinin kadrosunda; Kandemir ve Şaşmaz dışında; Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler yer alıyor.
Ay Yapım imzalı “Sevdiğim Sensin” yeni bölümüyle 7 Mayıs Perşembe akşamı Star'da.