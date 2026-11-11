Sevdiğim Sensin'de bu hafta ne olacak? Dicle ve bebeğini bekleyen tehlike

Ali, Derya’nın kendisini hatırlamasıyla yeniden umutlanırken; Erkan, gerçek kimliğini öğrendiği Ali’ye öfkelidir. Aralarına giren yalanları ortadan kaldırmak ve Erkan’ın güvenini yeniden kazanmak isteyen Ali, onun aradığı somut delile ulaşabilmek için harekete geçer.

Tahir ise; Esat’ın çıkarları uğruna kurduğu kirli oyunun içine farkında olmadan çekildiğini öğrenir ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar.

Geçmişin sırları bir bir açığa çıkarken İnci ve Esat köşeye sıkışır. Kendilerini kurtarmak için Ferman’ın da desteğini alarak tehlikeli bir plan yaparlar. Ancak hesap etmedikleri gelişmeler, kurdukları oyunu kontrolden çıkarır. Dicle ise karnındaki bebeğiyle birlikte kendisini büyük bir facianın tam ortasında bulur.