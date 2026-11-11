Sevdiğim Sensin'de bu hafta ne olacak? Dicle ve bebeğini bekleyen tehlike
11.11.2026 12:56
Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin, perşembe akşamı 24'üncü bölümüyle ekranda olacak. Yeni bölümde, bebek bekleyen Dicle kendini büyük bir facianın tam ortasında bulacak.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Sevdiğim Sensin, yarın akşam 24'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı, Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin'in yeni bölüm konusu şöyle;
Erkan, Esat’ın geçmişine dair gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla büyük bir çıkmaza sürüklenir.
Bir yanda babasının anlattıkları, diğer yanda Derya’nın başına gelenler vardır. Dicle ise Derya’nın yaşadıklarının sorumlusu olarak Esat’ın gösterilmesiyle arada kalır.
Derya’nın “Ya ben ya Erkan” diyerek onu bir seçim yapmaya zorlaması, Dicle’yi içinden çıkılmaz bir ikileme sürükler. Üstelik Erkan’dan sakladığı büyük bir sırrı vardır: Karnında onun bebeğini taşımaktadır.
Bebeğini Erkan’a söyleyemeyen Dicle, ablasına duyduğu inançla Erkan’a duyduğu aşk arasında savrulurken Erkan, anlatılanların doğruluğunu kanıtlayacak somut bir delilin peşine düşer.
Ali, Derya’nın kendisini hatırlamasıyla yeniden umutlanırken; Erkan, gerçek kimliğini öğrendiği Ali’ye öfkelidir. Aralarına giren yalanları ortadan kaldırmak ve Erkan’ın güvenini yeniden kazanmak isteyen Ali, onun aradığı somut delile ulaşabilmek için harekete geçer.
Tahir ise; Esat’ın çıkarları uğruna kurduğu kirli oyunun içine farkında olmadan çekildiğini öğrenir ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar.
Geçmişin sırları bir bir açığa çıkarken İnci ve Esat köşeye sıkışır. Kendilerini kurtarmak için Ferman’ın da desteğini alarak tehlikeli bir plan yaparlar. Ancak hesap etmedikleri gelişmeler, kurdukları oyunu kontrolden çıkarır. Dicle ise karnındaki bebeğiyle birlikte kendisini büyük bir facianın tam ortasında bulur.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği Sevdiğim Sensin'in geçen haftaki bölümünde; Erkan’la farklı dünyalara ait olduklarını kabullenen Dicle ayrılık adımları atarken hamile olduğunu öğrendi. Esat’ın elini kana buladığı ana tanık olan Derya’nın geçmişi hatırlaması Erkan ve Dicle’yi yol ayrımına getirdi. Derya’nın ortaya çıkan gerçekle Dicle’den Erkan’ı ya da kendisini seçmesini istemesi ise öne çıktı.