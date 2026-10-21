Sevdiğim Sensin'de bu hafta neler olacak? Dicle büyük bir felaketin eşiğinde
21.10.2026 12:50
Sevdiğim Sensin, yarın akşam 22'nci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizide, Erkan'ın Dicle’yi bekleyen felaketten habersiz olması dikkat çekecek.
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı Sevdiğim Sensin'in yeni bölümleriyle perşembe akşamına damga vurmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Gökçen Usta'nın üstlendiği dizi, 22 Ekim'de 22'nci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Sevdiğim Sensin'in yeni bölüm konusu şöyle;
Dicle, yaşadıklarının ardından geri dönmemeye kararlıdır. Kalp kırıklığını geride bırakıp hayata tutunmaya odaklanır.
Halk Eğitim’deki eğitimine ve okuma hedefine sarılsa da Demir kardeşlerin uzun vadeli geçim planını tehdit eden bir kriz ortaya çıkar.
Öte yandan İnci’nin planları, Derya’nın hayatıyla ilgili aldığı kararların önünde giderek daha büyük bir engele dönüşür.
Erkan ise kimliksiz kalmanın ve ailesini kaybetmenin acısıyla boğuşmaktadır. Onu ayakta tutan tek şey, Dicle’ye duyduğu aşktır. Dicle’nin kalbini yeniden kazanmak için harekete geçer ve ona yakınlaşmanın yollarını aramaya başlar.
Civan, Ali Cabbar’la fotoğraf meselesi yüzünden yüzleşir. Ancak bu yüzleşme, Derya’nın geçmişine dair önemli bir gerçeği öğrenmesine neden olur. Ali Cabbar ise Tahir üzerinden çok daha farklı ve tehlikeli planlar yapmaya başlar.
Ferman, Dicle’nin aldığı kararların peşinde gölge gibi dolaşmayı sürdürür. Dicle’nin, Erkan’a dönmesini sağlamak için her yola başvurur.
Erkan da Dicle’ye yakınlaşmak için bir plan kurar. Ancak işler umduğu gibi gitmez. Erkan, Dicle’yle yakınlaşmaya çalışırken, olaylar kontrolden çıkar. Üstelik Erkan daha; Dicle’nin başına gelecek felaketten ve onu kurtaramayacağından habersizdir.
Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin'in oyuncu kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler yer alıyor.