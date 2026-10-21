Sevdiğim Sensin'de bu hafta neler olacak? Dicle büyük bir felaketin eşiğinde

Civan, Ali Cabbar’la fotoğraf meselesi yüzünden yüzleşir. Ancak bu yüzleşme, Derya’nın geçmişine dair önemli bir gerçeği öğrenmesine neden olur. Ali Cabbar ise Tahir üzerinden çok daha farklı ve tehlikeli planlar yapmaya başlar.

Ferman, Dicle’nin aldığı kararların peşinde gölge gibi dolaşmayı sürdürür. Dicle’nin, Erkan’a dönmesini sağlamak için her yola başvurur.

Erkan da Dicle’ye yakınlaşmak için bir plan kurar. Ancak işler umduğu gibi gitmez. Erkan, Dicle’yle yakınlaşmaya çalışırken, olaylar kontrolden çıkar. Üstelik Erkan daha; Dicle’nin başına gelecek felaketten ve onu kurtaramayacağından habersizdir.