Sevdiğim Sensin'de büyük sırrı Dicle açık etti

Erkan’ın gerçeği öğrenince yıkılmasından korkan Dicle, bu sırrı saklarken İnci’ye olan öfkesi büyüdü. Köşkün yönetimine el koyan Dicle, Havva’nın vefat eden eşi Süleyman için helva yapıp dağıtarak İnci’ye ders vermek istedi. Bu sırada köşke gelen Fatoş ve arkadaşlarının diline düşen İnci, Dicle ile karşı karşıya geldi.

Erkan'ın şirketi kurtarmak için yeni projesinde Sinem ile birlikte çalışmaya başlaması Dicle'yi rahatsız ederken, İnci de Sinem ile tehlikeli bir anlaşma yaptı.