Sevdiğim Sensin'de büyük sırrı Dicle açık etti
02.10.2026 12:47
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin, dün akşam yayınlanan 19'uncu bölümüyle Total kategorisinde birinci sırada yer aldı.
İkinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam eden Sevdiğim Sensin'in 1 Ekim akşamı yayınlanan 19'uncu bölümüyle Total grubunda 4.98 izlenme oranı ve 15.35 izlenme payı ile birinci sırada yerini aldı.
Ay Yapım imzalı dizi, AB grubunda 3.53 izlenme oranı, 11.98 izlenme payı, ABC1 grubunda ise 4.62 izlenme oranı ve 13.68 izlenme payı aldı.
Hikâyesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Sevdiğim Sensin'in son bölümünde yaşananlar ise şöyle;
Dicle’nin, öz babasının Fikret olduğu gerçeğini Erkan’a anlatmasını engellemek isteyen İnci; Esat’ın, Erkan’ı Dicle ile evlendiği için mirastan menettiğini açıkladı. Aşkına sahip çıkan Erkan, şirketi bulunduğu çıkmazdan da kurataracağını söyleyerek İnci’nin planını suya düşürdü.
Erkan’ın gerçeği öğrenince yıkılmasından korkan Dicle, bu sırrı saklarken İnci’ye olan öfkesi büyüdü. Köşkün yönetimine el koyan Dicle, Havva’nın vefat eden eşi Süleyman için helva yapıp dağıtarak İnci’ye ders vermek istedi. Bu sırada köşke gelen Fatoş ve arkadaşlarının diline düşen İnci, Dicle ile karşı karşıya geldi.
Erkan'ın şirketi kurtarmak için yeni projesinde Sinem ile birlikte çalışmaya başlaması Dicle'yi rahatsız ederken, İnci de Sinem ile tehlikeli bir anlaşma yaptı.
ESAT GERÇEĞİ ÖĞRENDİ
Derya’nın, geçmişe dair hafızasını kaybettiğini öğrenen Ali Cabbar, Esat’tan intikam alabilmek için Aldur Köşküne hastabakıcı olarak girmeyi başardı ve Esat'a uyanmaması için ilaç vermeye başladı.
Bölümün final sahnesine doğru Erkan, Sinem ile birlikte hazırladıkları projeyi yatırımcı olan Sinem’in babası Abdullah’a kabul ettirdiler. Dicle’nin yurtdışında taşınacaklarını açıklamasıyla, Abdullah projeden çekildiğini açıkladı. Erkan’ın işlerinin bozulmasına neden olan Dicle, sakladığı sırrın ağırlığıyla komada olan Esat’la dertleşti. Esat’ın, Dicle’nin , Erkan’ın öz babasının Fikret olduğunu söylemesiyle gözlerini açması geceye damga vurdu.