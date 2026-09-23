Sevdiğim Sensin'de Dicle büyük sırrı öğreniyor

Bu sırada Ali Cabbar’ın sürpriz tahliyesi ve Esat’la görüşmesi, Esat’ın büyük bir rahatsızlık geçirmesine neden olurken yaşanan gelişmelerle Ali Cabbar kahraman olur. Erkan ise Dicle’yle aldığı karardan vazgeçmek zorunda kalır. Bir yandan da babasının durumundan dolayı kendini suçlar.

Tahir ve Erkan ise ilk kez çok sert biçimde karşı karşıya gelir.

Tüm bu yaşananlar içinde Dicle’nin öğrendiği büyük sır, onu İnci’yle ilk kez karşı karşıya getirir ve büyük bir savaşın fitilini ateşler.