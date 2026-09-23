Sevdiğim Sensin'de Dicle büyük sırrı öğreniyor
23.09.2026 12:42
Sevdiğim Sensin, 24 Eylül'de 18'inci bölümüyle Star ekranlarına gelecek. Merakla beklenen bölümde, Dicle'nin büyük sırrı öğrenmesi ve İnci ile karşı karşıya gelmesi dikkat çekecek.
Hikâyesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Sevdiğim Sensin, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı dizi, 24 Eylül'de 18'inci bölümüyle ekrana gelecek.
Yönetmenliğini Gökçen Usta'nın üstlendiği Sevdiğim Sensin’in 18. bölümünün konusu ise şöyle;
Dicle’nin tahliyesi herkese sürpriz olur. Özellikle Dicle ve Erkan, Ferman’dan beklemedikleri bu olumlu hamleyle mutlu olurlar. İnci ve Esat ise Dicle’nin cezaevinden çıkışına öfkelidir. Ferman yaptıkları anlaşmayı bozmuştur fakat onun da kendince gizli planları olduğu anlaşılır.
Dicle’yi boşu boşuna çıkartmamıştır. Hem Civan’a hem Derya’ya hem de Dicle’ye yeniden yakın olmaya, onları yanına çekmeye çalışır.
Fakat Erkan’ın bambaşka planları vardır. Uzun süredir yaşanan karanlık günlerden sonra büyük bir karar alır. Bu kararı ailesine söylediği andan itibaren özellikle Esat’la büyük bir kavga eder. Erkan, Dicle’yi de alıp onu mutlu edecek büyük sürprizi gerçekleştireceği yere gider.
Bu sırada Ali Cabbar’ın sürpriz tahliyesi ve Esat’la görüşmesi, Esat’ın büyük bir rahatsızlık geçirmesine neden olurken yaşanan gelişmelerle Ali Cabbar kahraman olur. Erkan ise Dicle’yle aldığı karardan vazgeçmek zorunda kalır. Bir yandan da babasının durumundan dolayı kendini suçlar.
Tahir ve Erkan ise ilk kez çok sert biçimde karşı karşıya gelir.
Tüm bu yaşananlar içinde Dicle’nin öğrendiği büyük sır, onu İnci’yle ilk kez karşı karşıya getirir ve büyük bir savaşın fitilini ateşler.
Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin kadrosunda Aytaç Şaşmaz (Erkan), Helin Kandemir (Dicle), Hüseyin Avni Danyal (Esat), Esra Ronabar (İnci), Deniz Işın (Nilüfer), Rojbin Erden (Derya), Alper Çankaya (Ali Cabbar), Cihat Süvarioğlu (Tahir), Umutcan Ütebay (Kadir), Özlem Conker (Fatoş), Barış Baktaş (Civan), Nihan Büyükağaç (Havva), Emrah Aytemur (Ferman), Murat Seven (Fikret) ve Bensu Uğur (Zehra) gibi deneyimli ve yetenekli isimleri buluşturuyor.