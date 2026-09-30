Sevdiğim Sensin'de Dicle, Erkan'ı zor duruma düşürüyor
30.09.2026 12:02
Star TV'nin perşembe dizisi Sevdiğim Sensin'in yarın akşam yayınlanacak 19'uncu bölümüne Dicle'nin Erkan'ı zor durumda bırakması damga vuracak.
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Gökçen Usta'nın üstlendiği dizinin 1 Ekim akşamı yayınlanacak 19'uncu bölümü merakla bekleniyor.
Hikâyesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Sevdiğim Sensin’in 19'uncu bölümünün konusu ise şöyle;
Erkan, babasıyla ilgili sırrı öğrenmenin eşiğine gelirken İnci herkesi şaşırtacak yeni bir bilgi ortaya atar. Dicle’yi suçlu göstermeyi ve onu hayatlarından göndermeyi amaçlayan İnci’nin planı ise beklemediği şekilde ters teper. Erkan, yaşananların ardından işlerine daha sıkı sarılır ve şirketi kurtarmaya odaklanır. Dicle’den uzaklaşmak yerine ona daha da yakınlaşır.
Dicle ise Erkan’la ilgili sırrı taşımanın öfkesini ve ağırlığını giderek daha fazla hisseder. İnci’ye karşı öfkesi büyürken ikili arasındaki rekabet de iyice kızışır. Dicle, bu kez İnci’yi zor durumda bırakacak ve asla onaylamayacağı bir etkinlik planlar.
Tahir, ilk kez beklenmedik bir hamle yapar. Şirket konusunda işler kendi lehine dönmeye başlamışken bu kez bambaşka bir şeyin peşine düşer ve özellikle Derya için bir sürpriz hazırlar. Ancak bu yolculuk, Tahir’in Derya’nın geçmişine dair kimsenin bilmediği bir gerçeği öğrenmesine neden olur.
Ali Cabbar ise Derya’yla ilgili öğrendiği yeni bir detayla bütün intikam planlarını gözden geçirmek zorunda kalır. Bir yandan da ustalıkla kurduğu planı devreye sokarak Aldur Köşk’e hiç beklenmedik bir hamleyle gelir. İnci artık iyice köşeye sıkışmıştır.
Erkan, Esat’ın sağlık sorunları nedeniyle yarım bıraktığı dev bir projenin peşine düşer. Bu yolda en büyük yardımcısı Sinem olur. Ancak Erkan ve Sinem arasındaki yakın iletişim, Dicle’yi giderek daha fazla rahatsız eder. Erkan’ın işi bağladığı yemekte ise Dicle, hiç söylememesi gereken bir şeyi söyleyerek Erkan’ı zor durumda bırakır.
Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin, kadrosunda Aytaç Şaşmaz (Erkan), Helin Kandemir (Dicle), Hüseyin Avni Danyal (Esat), Esra Ronabar (İnci), Deniz Işın (Nilüfer), Rojbin Erden (Derya), Alper Çankaya (Ali Cabbar), Cihat Süvarioğlu (Tahir), Umutcan Ütebay (Kadir), Özlem Conker (Fatoş), Barış Baktaş (Civan), Nihan Büyükağaç (Havva), Emrah Aytemur (Ferman), Murat Seven (Fikret) ve Bensu Uğur (Zehra) gibi deneyimli ve yetenekli isimleri buluşturuyor.