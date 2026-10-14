Sevdiğim Sensin'de Dicle ve Erkan arasında köprüler yıkılıyor
14.10.2026 14:52
Star TV'nin perşembe dizisi Sevdiğim Sensin, yarın akşam 21'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde, Erkan ve Dicle arasındaki iplerin kopması dikkat çekecek.
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı Sevdiğim Sensin, 15 Ekim'de 21'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan dizinin yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor.
Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin'in 21'inci bölümünün konusu ise şöyle;
Nilüfer’in hem ilaç hem de Dicle’nin hazırladığı bitki karışımını içtikten sonra bayılması büyük bir krize yol açar. Fakat kısa sürede kendine gelir. Ancak yaşananlar Dicle’yi derinden sarsar. Pişmanlık duygusuyla boğuşan Dicle, bir yandan da kendini herkesten dışlanmış hisseder. Olayın ağırlığını üzerinden atan Erkan ise Dicle’nin kalbini yeniden kazanmak için bir jest yapar.
Ancak Esat’ın sürpriz uyanışı ve bu süreçte öğrendiği büyük sırrı açığa çıkarmasıyla her şey altüst olur. Aldur ailesi hiç olmadığı kadar sarsılırken Erkan, geçmişiyle ve gerçek kimliğiyle yüzleşmek zorunda kalır. Dicle ise kendini çok zor bir durumda bulur. Erkan’ı en çok yaralayan, Dicle’nin ihaneti ve ona söylediği yalandır.
Derya’nın hayatındaki değişikliği öğrenen Ali, kontrolü kaybetmemek ve Derya’yı yakınında tutmak için yeni bir plan yapar. Erkan öfkesini Dicle’den çıkarırken Dicle giderek tükenir ve hayatını değiştirecek büyük bir kararın eşiğine gelir.
Üstelik radikal bir karar alan yalnızca Dicle de değildir. İnci hakkında öğrendiği gerçek, Derya’yı da harekete geçirir. Civan’ı da yanına alan Derya, merkezi terk eder.
Üç kardeşin hayatlarına yön vermek için aldığı kararlar, Ferman’ın gözünde onları yeniden hedef hâline getirir. Yaptıklarından pişman olan Erkan, Dicle’den af dilemek için karşısına çıktığında artık karşısında tanıdığı eski Dicle yoktur.
Yönetmenliğini Gökçen Usta'nın üstlendiği Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler yer alıyor.