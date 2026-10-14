Sevdiğim Sensin'de Dicle ve Erkan arasında köprüler yıkılıyor

Ancak Esat’ın sürpriz uyanışı ve bu süreçte öğrendiği büyük sırrı açığa çıkarmasıyla her şey altüst olur. Aldur ailesi hiç olmadığı kadar sarsılırken Erkan, geçmişiyle ve gerçek kimliğiyle yüzleşmek zorunda kalır. Dicle ise kendini çok zor bir durumda bulur. Erkan’ı en çok yaralayan, Dicle’nin ihaneti ve ona söylediği yalandır.

Derya’nın hayatındaki değişikliği öğrenen Ali, kontrolü kaybetmemek ve Derya’yı yakınında tutmak için yeni bir plan yapar. Erkan öfkesini Dicle’den çıkarırken Dicle giderek tükenir ve hayatını değiştirecek büyük bir kararın eşiğine gelir.