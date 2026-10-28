Sevdiğim Sensin'de Erkan ve Dicle için yeni kriz. Geçmiş sırlar ortaya çıkıyor
28.10.2026 14:45
Sevdiğim Sensin 29 Ekim Perşembe akşamı 23'üncü bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde geçmişten gelen bir sır, Dicle ve Erkan için tüm dengeleri değiştirecek.
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı Sevdiğim Sensin, yarın akşam 23'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Sevdiğim Sensin'in yeni bölüm konusu şöyle;
Dicle’nin kaçırılması karşısında, aracının lastikleri kurşunlandığı için çaresiz kalan Erkan’ın tek umudu, Ali’nin külüstürüyle Dicle’nin izini sürmek.
Ali’nin bölgeyi iyi tanıması, Dicle’ye ulaşabilmeleri için en büyük avantajları olur. Kaçırıldığı kişilerce kendisini bekleyen tehlikeyi sezen Dicle ise kurtulmak için kendi yolunu bulmaya çalışır. Nihayet kaçmayı başarsa da kendisini kaçıranların yüzlerini maskeleri nedeniyle görememiştir. Ancak kaçarken bıraktığı bir iz, onlardan birini tanımasını sağlayacak.
Dicle’nin kaçırılması ve bu olayın ardındaki neden, Erkan’la ilişkisinde büyük bir krize yol açar. Erkan’ın Dicle’nin yeni hayatıyla ilgili sarf ettiği bir söz, Dicle’yi derinden yaralar. Yaşananları uzun uzun düşünen Dicle, sonunda ikisinin de iyiliği için çok zor bir karar almaya ve bunu hayata geçirmeye kalkışır.
Öte yandan Derya, hafızasında kaybolan anılara dair bölük pörçük parçalar hatırlamaya başlar. Ancak bu parçaları bir araya getirip anlamlandırmakta zorlanır. Derya’nın yaşadığı bu değişimin farkında olan Ali ise kimliğini açığa çıkarmadan ona yardımcı olmaya çalışır.
Dicle’nin kalbini kırdığını anlayan Erkan, hatasını telafi etmek ve onun güvenini yeniden kazanmak için kendisine hiç uygun olmayan bir hayatın içine kararlılıkla adım atar. Ancak Dicle’yi aldığı karardan vazgeçirecek olan şey, şüphelenmeye başladığı bambaşka bir durum.
Erkan ve Dicle için umutlar yeniden yeşermeye başlarken, geçmişte yaşanan büyük bir olayın gün yüzüne çıkması, ikilinin mutlu bir aile olma hayallerinin üzerine kara bulutlar çöktürür.
Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin'in yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.