Sevdiğim Sensin'de Erkan ve Dicle için yeni kriz. Geçmiş sırlar ortaya çıkıyor

Öte yandan Derya, hafızasında kaybolan anılara dair bölük pörçük parçalar hatırlamaya başlar. Ancak bu parçaları bir araya getirip anlamlandırmakta zorlanır. Derya’nın yaşadığı bu değişimin farkında olan Ali ise kimliğini açığa çıkarmadan ona yardımcı olmaya çalışır.

Dicle’nin kalbini kırdığını anlayan Erkan, hatasını telafi etmek ve onun güvenini yeniden kazanmak için kendisine hiç uygun olmayan bir hayatın içine kararlılıkla adım atar. Ancak Dicle’yi aldığı karardan vazgeçirecek olan şey, şüphelenmeye başladığı bambaşka bir durum.

Erkan ve Dicle için umutlar yeniden yeşermeye başlarken, geçmişte yaşanan büyük bir olayın gün yüzüne çıkması, ikilinin mutlu bir aile olma hayallerinin üzerine kara bulutlar çöktürür.

Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin'in yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.