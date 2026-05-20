Sevdiğim Sensin'de Erkan'ın öğrendiği gerçek her şeyi değiştiriyor
20.05.2026 12:25
"Sevdiğim Sensin", 21 Mayıs'ta 14'üncü bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüme, Dicle'ye büyük bir teklif yapmaya hazırlanan Erkan'ın öğrendiği bilgi damga vuracak.
Star TV'nin sevilen dizisi "Sevdiğim Sensin" perşembe akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı dizi, gerek konusu gerek oyuncularıyla dikkat çekiyor.
Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu, Ay Yapım imzalı dizi, 21 Mayıs akşamı 14'üncü bölümüyle ekranlara gelecek. “Sevdiğim Sensin”in yeni bölüm konusu ise şöyle;
Dicle, yıllardır yasını tuttuğu ablasıyla ilgili gerçeği öğrenince yeni bir ikilemle baş başa kalır. Bir tarafta ona gerçeği söyleyen Kadir, diğer tarafta ise ondan gerçeği saklayan Erkan vardır.
Fakat Erkan’la yüzleştiğinde, ablasının gerçekten de yaşadığını öğrenmesi Dicle için büyük bir yıkım olur. Bu yıkımın ardından kendini toparlamaya çalışan Dicle, ablasını bulmak için güçlü ve umutlu kalmaya çalışır.
Hamdi’nin ölümü ise Aldurlar’ın üzerine kara bir bulut gibi çökerken; köşkte yas, öfke ve hesaplaşmalar birbirine karışır. Esat geri dönüşü olmayan bir karar alırken, İnci yaptıklarının bedelini ödediği bir durumun içine düşer.
Ferman ise karanlık planlarının peşinden sessizce ilerler. Hem Derya’nın yaşama ihtimalini öğrenmesi hem de Civan’ın bu gerçeği ondan saklamış olması nedeniyle büyük bir öfkeye kapılır. Özellikle Civan’a duyduğu öfke, ikili arasında büyük bir hesaplaşmaya neden olur. Bu hesaplaşmanın bedelini ise Civan ağır öder. Ferman, ona karşı sinsi bir plan kurar. Bu plan; Nilüfer’in de zarar göreceği, Civan ile Nilüfer aşkının sınanacağı bir sürecin başlangıcı olur.
Feride’nin geçmişine dair parçalar yavaş yavaş yerine otururken, Tahir’le çıktığı yolculukta kendi başına adımlar atmaya başlar. Geçmişinin ve kim olduğunun cevabını bulacağı kişiye ulaşmasına ise çok az kalır. Erkan’ın Dicle’ye büyük bir teklif yapacağı sırada öğreneceği bir bilgi ise o teklifin önüne geçer.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin”in kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler yer alıyor.
"Sevdiğim Sensin" yeni bölümleriyle her perşembe Star TV'de.