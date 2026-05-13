Sevdiğim Sensin'de neler olacak? Dicle hayatıyla ilgili sırrı öğreniyor
13.05.2026 13:14
Son Güncelleme: 13.05.2026 13:16
Star TV'nin sevilen dizisi "Sevdiğim Sensin", 14 Mayıs'ta 13'üncü bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüme, Dicle'nin hayatıyla ilgili büyük sırrı öğrenmesi damga vuracak.
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı, “Sevdiğim Sensin” dizisi her bölümüyle dikkat çekmeye devam ediyor. Perşembe akşamlarına damga vuran dizi, yeni bölümüyleriyle gündem oluyor.
Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu, Ay Yapım imzalı dizi, 14 Mayıs akşamı 13'üncü bölümüyle ekranlara gelecek. Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla öne çıkan “Sevdiğim Sensin”in yeni bölüm konusu ise şöyle;
Kadir’in aşk itirafıyla sarsılan Erkan, öfkesine yenik düşerken; Dicle’nin karşısına çıkan video her şeyi altüst eder. Gördükleriyle yıkılan Dicle, kalbiyle gerçekler arasında sıkışıp kalırken, Erkan videonun gerçek olmadığı konusunda Dicle’yi ikna etmek için çözüm aramaya çalışır.
Burçin, kötü niyetinin dönüp dolaşıp kendisini bulacağından habersiz bir şekilde masum rolü oynarken, Tahir’le sakladıkları sırrın ortaya çıkması ona hayatının dersini verir.
Ferman ise elindeki yeni kozlarla köşkte herkesin düzenini bozmaya devam ederken, giriştiği yeni plan Nilüfer ve Civan üzerinde etkili olur.
Erkan, Dicle’yi ikna etmeye çalışırken bir yandan da Burçin konusunda önlem alması gerektiğine inanır ve Hamdi’nin karşısına çıkar. Fakat Hamdi’nin öğrendiği başka bir bilgi, onu Aldurlar’a karşı atağa geçirir. Aileler arasında yaşanan büyük hesaplaşmada, İnci’nin yaptığı bir hamle geri dönüşü olmayan bir felaketin ilk halkası olur.
Dicle’nin, Ferman’ın kurduğu yeni plandan haberdar olması ise onu harekete geçirir. Bugüne kadar herkesin korumaya çalıştığı Dicle, bu kez başkalarını korumaya çalışır. Ancak işler ters gider ve Dicle, hayatıyla ilgili büyük bir sırrı beklenmedik bir kişi aracılığıyla öğrenir.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin”in kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler yer alıyor.
"Sevdiğim Sensin" yeni bölümleriyle her perşembe Star TV'de.