Sevdiğim Sensin'de Nilüfer’in planı beklenmedik sonuçlar doğuruyor
07.10.2026 16:29
Yarın akşam 20'nci bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Sevdiğim Sensin dizisine Nilüfer'in planı ve sonrasında yaşananlar damga vuracak.
Star TV'nin perşembe akşamı yayınlanan dizisi Sevdiğim Sensin, 8 Ekim'de 20'nci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı dizinin yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor.
Yönetmenliğini Gökçen Usta'nın üstlendiği Sevdiğim Sensin'in 20'nci bölümünün konusu ise şöyle;
Erkan’ın işiyle ilgili önemli bir yanlışa sebep olan Dicle, hatasını telafi etmek için harekete geçer. Sonunda Dicle, Erkan’ın bile beklemediği bir gelişmeye imza atarak projede önemli bir ilerleme sağlar.
Dicle’nin bazı sorunları kendi başına çözmesi, İnci’nin köşkte onu baskı altına almasını ve çaresiz bırakmasını zorlaştırır. Ancak İnci pes etmez ve bu kez gözünü Havva’ya diker. Gizli planını devreye sokmaya hazırlanan İnci, köşkte dengeleri değiştireceği bir adım atar.
Şirin’in çıkmasıyla büyük bir sevinç yaşayan Dicle, İnci’nin karşısına çıkmasıyla zor bir karar vermek zorunda kalır. Şirin’in barınabilmesi için beklenmedik bir yol seçen Dicle, Fatoş’un desteğiyle hayatında yeni ve farklı bir yolculuğa çıkar.
Ali Cabbar ise Esat’la ilgili kötü planını uygulamaya devam ederken ilk kez bir açık verir. Üstelik bu açık, köşkte yaşayanlardan birinin dikkatinden kaçmaz.
DİCLE VE ERKAN KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Civan’a gerçeği anlatmasının ardından umutsuzluğa kapılan Nilüfer ise hiç beklemediği bir hamleyle karşılaşır. Dicle’nin yardımıyla gerçekleştirdiği plan, Nilüfer için beklenmedik sonuçlar doğururken Dicle ve Erkan bu kez daha önce hiç olmadıkları kadar sert bir şekilde karşı karşıya gelir.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Sevdiğim Sensin'in kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler yer alıyor.