Sevdiğim Sensin'de Nilüfer’in planı beklenmedik sonuçlar doğuruyor

Dicle’nin bazı sorunları kendi başına çözmesi, İnci’nin köşkte onu baskı altına almasını ve çaresiz bırakmasını zorlaştırır. Ancak İnci pes etmez ve bu kez gözünü Havva’ya diker. Gizli planını devreye sokmaya hazırlanan İnci, köşkte dengeleri değiştireceği bir adım atar.

Şirin’in çıkmasıyla büyük bir sevinç yaşayan Dicle, İnci’nin karşısına çıkmasıyla zor bir karar vermek zorunda kalır. Şirin’in barınabilmesi için beklenmedik bir yol seçen Dicle, Fatoş’un desteğiyle hayatında yeni ve farklı bir yolculuğa çıkar.

Ali Cabbar ise Esat’la ilgili kötü planını uygulamaya devam ederken ilk kez bir açık verir. Üstelik bu açık, köşkte yaşayanlardan birinin dikkatinden kaçmaz.