Sevdiğim Sensin'de yeni sezon heyecanı. Çekimler başladı

Askerlik görevi sırasında köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ile köylü kızı Dicle hikayesini anlatan dizi, 4 Haziran akşamı yayınlanan 15'inci bölümüyle sezon finali yapmıştı.

Sevdiğim Sensin'in sezon finali bölümü ne; büyük kavuşmalar ve fedakârlıklar damga vurdu. Hasretini çektiği ablası Derya’ya kavuşan Dicle, Erkan’dan aldığı evlilik teklifiyle mutluluğa boğuldu. Ancak bu mutluluk tablosuna, Derya’nın yaşadığını öğrenen Ferman’ın dönüşü gölge düşürdü. Ablasını Ferman’dan kurtarmak için elini kana bulamak zorunda kalan Dicle’nin suçunu üstlenen Erkan tutuklandı.