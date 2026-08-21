Sevdiğim Sensin'de yeni sezon heyecanı. Çekimler başladı
21.08.2026 11:28
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı "Sevdiğim Sensin"in heyecanla beklenen ikinci sezonunun çekimleri başladı.
Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'in yeni sezonu için geri sayım başladı. Sarsıcı hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Sevdiğim Sensin ekibi, ikinci sezon için sete çıktı.
Sevdiğim Sensin’in yeni sezonunun ilk set gününde, başrol oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir kamera karşısına geçti.
İKİNCİ SEZON SETİNDEN İLK KARELER
Sürprizlerle dolu yeni sezon için heyecanlarını dile getiren oyuncular, dizinin sabırsızlıkla yeni bölümleri bekleyen hayranlarına imza karesi hâline gelen pozlarıyla müjdeyi verdi.
Ay Yapım imzalı, hikâyesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan ve yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği Sevdiğim Sensin, yeni sezonda da izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Askerlik görevi sırasında köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ile köylü kızı Dicle hikayesini anlatan dizi, 4 Haziran akşamı yayınlanan 15'inci bölümüyle sezon finali yapmıştı.
Sevdiğim Sensin'in sezon finali bölümüne; büyük kavuşmalar ve fedakârlıklar damga vurdu. Hasretini çektiği ablası Derya’ya kavuşan Dicle, Erkan’dan aldığı evlilik teklifiyle mutluluğa boğuldu. Ancak bu mutluluk tablosuna, Derya’nın yaşadığını öğrenen Ferman’ın dönüşü gölge düşürdü. Ablasını Ferman’dan kurtarmak için elini kana bulamak zorunda kalan Dicle’nin suçunu üstlenen Erkan tutuklandı.