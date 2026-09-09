Sevdiğim Sensin'e yeni oyuncu. Ali Cabbar geliyor
09.09.2026 11:44
Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'in yeni sezonu için heyecan dorukta. Yarın akşam 16'ncı bölümüyle ekranlara gelecek olan diziye Alper Çankaya dahil oldu.
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin 10 Eylül Perşembe günü Star ekranlarından izleyiciyle buluşacak.
Sarsıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla reyting rekorları kıran Sevdiğim Sensin’in kadrosuna yeni sezonda Alper Çankaya dahil oldu.
"SÜRPRİZLERLE DOLU BİR KAPININ ANAHTARININ BANA VERİLDİĞİNİ FARK ETTİM!"
Alper Çankaya dizide, hikayenin dengelerini değiştirecek “Ali Cabbar” karakterine hayat verecek. Sevdiğim Sensin’de; Ferman’ın vurulmasını üstlenen Erkan’ın (Aytaç Şaşmaz) hapishanede tanıştığı bir mahkum olan Ali Cabbar’ı canlandıran Alper Çankaya, heyecanını şu sözlerle dile getirdi:
“Ali Cabbar’ı çalışmaya başladığımda, aslında hikâyenin geçmişine açılan oldukça karanlık ve sürprizlerle dolu bir kapının anahtarının bana verildiğini fark ettim. Böyle derinlikli bir dünyanın içine girmek benim için son derece heyecan verici.”
"ALİ CABBAR TARİF ETMESİ ZOR BİR ADAM"
Çankaya, hayat verdiği Ali Cabbar karakterini “Ali Cabbar çok katmanlı ve tarif etmesi zor bir adam. Zaten benim de karakterde en sevdiğim şey bu. Onu sadece ‘iyi’ ya da ‘kötü’ diye tanımlamak mümkün değil. Çok ağır bir geçmişten geliyor ve hayatta kalabilmek için insanları okumayı, onların ihtiyaçlarını ve zaaflarını çok hızlı anlamayı öğrenmiş” diye anlattı.
Oyuncu, sözlerine “Dolayısıyla karşınızdaki Ali Cabbar, çoğu zaman sizin görmek istediğiniz Ali Cabbar oluyor. Çok şefkatli de olabilir, çok tehlikeli de. Üstelik kendisini kötü biri olarak görmüyor; dünyanın zaten acımasız olduğuna inanıyor. Benim için çok keyifli ve zorlayıcı bir oyunculuk alanı açıyor” diye devam etti.
"SEYİRCİ VE ALİ CABBAR'IN NASIL BİR İLİŞKİ KURACAĞINI MERAK EDİYORUM"
Ali Cabbar’ın şürprizlerini bozmak istemeyen Alper Çankaya, “Sadece şunu söyleyebilirim; Ali Cabbar geldiğinde bazı karakterlerin yalnızca gelecekleri değil, geçmişleri hakkındaki bildikleri de değişmeye başlayacak” dedi.
“Ben özellikle seyircinin onunla nasıl bir ilişki kuracağını çok merak ediyorum” diyen oyuncu, “Çünkü bazı anlarda ona güveneceklerini, hatta seveceklerini, bazı anlarda ise aynı adamdan ciddi biçimde rahatsız olacaklarını düşünüyorum. Ben de mümkün olduğunca seyircinin Ali Cabbar’ı kolay çözemeyeceği bir karakter yaratmaya çalışıyorum. Umarım izlerken bizim çalışırken aldığımız keyfi onlar da alırlar” ifadelerini kullandı.
Ay Yapım imzalı, hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan yönetmenliğini ise Gökçen Usta’nın üstlendiği Sevdiğim Sensin, yeni sezonuyla 10 Eylül Perşembe 20.00’de Star’da.