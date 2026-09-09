Sevdiğim Sensin'e yeni oyuncu. Ali Cabbar geliyor

Çankaya, hayat verdiği Ali Cabbar karakterini “Ali Cabbar çok katmanlı ve tarif etmesi zor bir adam. Zaten benim de karakterde en sevdiğim şey bu. Onu sadece ‘iyi’ ya da ‘kötü’ diye tanımlamak mümkün değil. Çok ağır bir geçmişten geliyor ve hayatta kalabilmek için insanları okumayı, onların ihtiyaçlarını ve zaaflarını çok hızlı anlamayı öğrenmiş” diye anlattı.

Oyuncu, sözlerine “Dolayısıyla karşınızdaki Ali Cabbar, çoğu zaman sizin görmek istediğiniz Ali Cabbar oluyor. Çok şefkatli de olabilir, çok tehlikeli de. Üstelik kendisini kötü biri olarak görmüyor; dünyanın zaten acımasız olduğuna inanıyor. Benim için çok keyifli ve zorlayıcı bir oyunculuk alanı açıyor” diye devam etti.