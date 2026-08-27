Sevenleri şaşkına döndü. Sakiler Grubu'ndan üzücü haber
27.08.2026 10:30
Son Güncelleme: 27.08.2026 10:31
Alternatif arabesk tarzlarıyla tanınan ve "Dünyadan Uzak" şarkısıyla müzik hayatına başlayan Sakiler Grubu dağıldı.
2020 yılında pandemide "Dünyadan Uzak" şarkısıyla müzik hayatına başlayan Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dan oluşan üç kişilik Sakiler Grubu'ndan üzücü haber geldi.
"Canıma Minnet", "Yüzsüz Yürek" gibi şarkılarla milyonlarca dinlenmeye ulaşan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sakiler, ayrılık kararı aldı.
AÇIKLAMA YÜCEL GİRGİN'DEN GELDİ
Grubun gitaristi Yücel Girgin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
''Başarı asla bir tesadüf olmadı; doğru zamanda, doğru duyguya inanmanın bir tasarımıydı. Sakiler dönemi, ardında harika şarkılar ve unutulmaz anılar bırakarak kendi misyonunu tamamladı." diyerek ayrılık kararını açıklayan Girgin, "Bu güzel yolculukta yanımızda olan herkese teşekkür ederim." dedi.
Girgin, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
“Şimdi biraz durma, izleme ve dinleme zamanı. İnsanların ruhundaki o en güçlü duyguyu yeniden yakalamak ve zekanın müziğe yön verdiği yeni projelerde buluşmak üzere, yakında görüşürüz. Saygılar”
GRUBUN HESABI KAPATILDI
Sakiler Grubu'nun dağılması haberinin ardından grubun sevenlerinden çok sayıda mesaj geldi.
Ayrıca, ayrılık kararının ardından grubun Sakiler isimli sosyal medya hesabı da kapatıldı.