Sevenleri şaşkına döndü. Sakiler Grubu'ndan üzücü haber

Grubun gitaristi Yücel Girgin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

''Başarı asla bir tesadüf olmadı; doğru zamanda, doğru duyguya inanmanın bir tasarımıydı. Sakiler dönemi, ardında harika şarkılar ve unutulmaz anılar bırakarak kendi misyonunu tamamladı." diyerek ayrılık kararını açıklayan Girgin, "Bu güzel yolculukta yanımızda olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Girgin, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi biraz durma, izleme ve dinleme zamanı. İnsanların ruhundaki o en güçlü duyguyu yeniden yakalamak ve zekanın müziğe yön verdiği yeni projelerde buluşmak üzere, yakında görüşürüz. Saygılar”