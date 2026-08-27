NTV

Sevenleri şaşkına döndü. Sakiler Grubu'ndan üzücü haber

27.08.2026 10:30

Son Güncelleme: 27.08.2026 10:31

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Alternatif arabesk tarzlarıyla tanınan ve "Dünyadan Uzak" şarkısıyla müzik hayatına başlayan Sakiler Grubu dağıldı.

Sevenleri şaşkına döndü. Sakiler Grubu'ndan üzücü haber
Sosyal Medya

2020 yılında pandemide "Dünyadan Uzak" şarkısıyla müzik hayatına başlayan Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dan oluşan üç kişilik Sakiler Grubu'ndan üzücü haber geldi.

 

"Canıma Minnet", "Yüzsüz Yürek" gibi şarkılarla milyonlarca dinlenmeye ulaşan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sakiler, ayrılık kararı aldı.

AÇIKLAMA YÜCEL GİRGİN'DEN GELDİ 1
Sosyal Medya

AÇIKLAMA YÜCEL GİRGİN'DEN GELDİ

Grubun gitaristi Yücel Girgin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

 

''Başarı asla bir tesadüf olmadı; doğru zamanda, doğru duyguya inanmanın bir tasarımıydı. Sakiler dönemi, ardında harika şarkılar ve unutulmaz anılar bırakarak kendi misyonunu tamamladı." diyerek ayrılık kararını açıklayan Girgin, "Bu güzel yolculukta yanımızda olan herkese teşekkür ederim." dedi.

 

Girgin, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

 

“Şimdi biraz durma, izleme ve dinleme zamanı. İnsanların ruhundaki o en güçlü duyguyu yeniden yakalamak ve zekanın müziğe yön verdiği yeni projelerde buluşmak üzere, yakında görüşürüz. Saygılar”

GRUBUN HESABI KAPATILDI 2
Sosyal Medya

GRUBUN HESABI KAPATILDI

Sakiler Grubu'nun dağılması haberinin ardından grubun sevenlerinden çok sayıda mesaj geldi.

 

Ayrıca, ayrılık kararının ardından grubun Sakiler isimli sosyal medya hesabı da kapatıldı.

2021'DE EN ÇOK DİNLENENLER ARASINDAYDI 3
Sosyal Medya

2021'DE EN ÇOK DİNLENENLER ARASINDAYDI

Sakiler, “Dünyadan Uzak” şarkısıyla 2021 ocak ayında en beğenilen ve paylaşılanlar arasında yer almıştı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram