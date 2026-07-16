Sezen Aksu vefat eden dostlarının adını ormanlarda yaşatıyor. 10 farklı bölgede 50 bin fidan dikildi
16.07.2026 14:25
Sezen Aksu, vefat eden yakın dostlarının adını hatıra ormanlarıyla yaşatıyor. Aksu, son olarak Özkan Uğur ve Sırrı Süreyya Önder için hatıra ormanı oluşturdu.
Uzun yıllardır sahnelere çıkmayan ve gözlerden uzak bir yaşam süren Sezen Aksu, vefat eden yakın dostlarının anısını yaşatmak amacıyla yıllardır fidan bağışlarında bulunuyor. Aksu'nun bağışlarıyla 10 farklı bölgede oluşturulan hatıra ormanlarında fidan sayısı 50 bini aştı.
Bu yıl 50'nci sanat yılını kutlayan ve son olarak "Paşa Gönül Şarkıları" adlı albümünü hayranlarıyla buluşturan Sezen Aksu, son olarak fidan bağışını 2023'te hayatını kaybeden Özkan Uğur ve 2025'te vefat eden Sırrı Süreyya Önder için yaptı.
Temiz Magazin'in haberine göre; Özkan Uğur ve Sırrı Süreyya Önder için TEMA Vakfı aracılığıyla oluşturan hatıra ormanlarında merhum isimlerin her biri adına 5'er bin adet olmak üzere toplam 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.
SENELERDİR HATIRA ORMANLARI OLUŞTURUYOR
Sezen Aksu, 2008 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Heparı’nın adlarına Antalya Döşemealtı sahasına 4 bin fidan, 2015’te Aysel Gürel anısına Balıkesir Kepsut'ta 5 bin fidan, 2018'de Adile Naşit adına Denizli Çal ve Sundurlu'da 5 bin fidan bağışında bulunarak hatıra ormanları oluşturulmasına vesile oldu.
Aksu, 2019'da da Meral Okay için Tekirdağ Kızılcaterzi sahasına 5 bin fidan, 2021'de Atilla Özdemiroğlu adına 5 bin fidan, 2022'de Oğuz Aral için 6 bin, 2023'te Yaşar Gaga adına 5 bin, 2024'te de Egemen Bostancı adına 5 bin, 2025'te de Pakize Suda için 5 bin fidan bağışında bulundu.