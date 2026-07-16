Sezen Aksu vefat eden dostlarının adını ormanlarda yaşatıyor. 10 farklı bölgede 50 bin fidan dikildi

Bu yıl 50'nci sanat yılını kutlayan ve son olarak "Paşa Gönül Şarkıları" adlı albümünü hayranlarıyla buluşturan Sezen Aksu, son olarak fidan bağışını 2023'te hayatını kaybeden Özkan Uğur ve 2025'te vefat eden Sırrı Süreyya Önder için yaptı.

Temiz Magazin'in haberine göre; Özkan Uğur ve Sırrı Süreyya Önder için TEMA Vakfı aracılığıyla oluşturan hatıra ormanlarında merhum isimlerin her biri adına 5'er bin adet olmak üzere toplam 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.