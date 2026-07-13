Sıcaklardan en az etkilenen onlar oldu. Serinlemek için 38 dereceye çıkıyorlar

Fırın başında sıcağa alıştıklarını ve artık sıcak havadan da etkilenmediklerini belirten Abdulkadir Şahin, “Sürekli fırında çalıştığımız için sıcaklıklara alıştık ve artık bizi etkilemiyor. Dışarısı da ister istemez sıcak oluyor ama biz buradaki sıcaklığa alıştığımız için dışarı çıktığımızda ferahlıyoruz” dedi.

Yaz kış sürekli fırın önünde çalıştıklarını belirten Şahin, "Burada kışın da terliyoruz. Bu nedenle yaz sıcakları bizi etkilemiyor. Müşteriler buraya geldiğinde ‘dışarısı sıcak, içerisi daha da sıcak siz burada nasıl duruyorsunuz' diyorlar. Bizde onlara, siz yalnızca 3 ay yaz sıcaklığını hissediyorsunuz, biz burada 12 ay boyunca bu sıcaklığı yaşıyoruz diyoruz" diye konuştu.