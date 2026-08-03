Sihirli Annem'in "Kerem"i baba oldu. Sosyal medyadan paylaştı, işte çocuğunun adı
03.08.2026 10:43
Sihirli Annem dizisinde "Kerem" karakterine hayat veren Michele Cedolin ile eşi İrem Doğan, ilk çocuklarını kucaklarına aldı.
Bir zamanların unutulmaz dizilerinden Sihirli Annem'de hayat verdiği "Kerem" karakteriyle tanıtına Michele Cedolin baba oldu. İlk kez baba olan Cedolin, sevincini takipçileriyle paylaştı.
Michele Cedolin, 2022 yılında İrem Doğan ile hayatını birleştirdi. Geçtiğimiz Şubat ayında müjdeli haberi veren çiftin ilk çocuklarını dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, oğluna '"Aslan Nicola" adını verdiklerini açıkladı.
"ALLAH SANA İYİ BİR BABA OLMAYI NASİP ETSİN"
Cedolin, bebeğiyle ilk karesini sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Oğlum, bu seninle ilk yolculuğumuz. Şehzadem, prensim, paşam, aslanım... Allah bana, sana iyi bir baba olmayı nasip etsin. Nico ile Mico'nun maceralarına hazır olun."
Paylaşım, kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.