Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner evleniyor. "Evet dedim"

Birkaç ay önce birlikte “Sanki Arsızdık” adlı bir şarkı da çıkaran çift, tanışma hikayelerini de bir dergiye verdikleri röportajda anlatmıştı.

Boyner, sevgilisi ile İstanbul'da sette tanıştıklarını ancak ilk karşılaşma sonrası hiç iletişim kurmadıklarını söylemişti. Daha sonra Sihirli Annem filminde yeniden yollarının kesiştiğini belirten oyuncu, “Tanışmamızın üzerinden 2-3 ay geçtikten sonra birbirimizi gerçekten tanımaya yönelik adımlar attık. O günden beri Can en yakın arkadaşım, sırdaşım, adı gibi canım oldu” demişti.

Can Alaosman ise aynı projelerde denk geldiklerini bu sebeple de birden fazla kez tanıştıklarını ifade etmişti. Beraber çalıştıkları son projeden 2 ay sonra iletişimlerinin çoğaldığını belirten şarkıcı, “Aynı şeylerden keyif almamız, beraber iyi vakit geçirmemiz aşka dönüştü benim için. Fiziksel olarak zaten hayallerimdeki kadındı” şeklinde konuşmuştu.