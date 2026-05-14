Sinan Akçıl'ın Milli Takım için hazırladığı marş yayınlandı. "Türkler geliyor"
14.05.2026 20:35
Son Güncelleme: 14.05.2026 20:45
Müzisyen Sinan Akçıl, 2026 Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım için marş hazırladı. İlk kez paylaşılan "Türkler geliyor" marşı, sosyal medyada gündem oldu.
24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı için marş tartışmaları aylardır sürüyor. Seneler önce hazırladığı "Bir Oluruz Yolunda" şarkısının etkisi hala süren Tarkan, yeni bir marşa gerek olmadığını düşünürken, birçok müzisyen yeni marş için harekete geçti.
SİNAN AKÇIL'IN MARŞI YAYINLANDI
A Milli Takım'ın Kosova galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan ve marş hazırlayacağını duyuran Sinan Akçıl'ın merakla beklenen şarkısı bu akşam yayınlandı.
Saat 19.23'te TFF'nin Youtube kanalında yayınlanan marş, sosyal medyada gündem oldu.
TFF'nin açıklamasında, A Milli Futbol Takımı için hazırlanan marşın tüm dijital platformlarda yayınlandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tarihi bir başarıyla 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'na katılma onurunu yeniden yaşatan A Milli Takımımız için hazırlanan bu özel marş, milletçe paylaşılan gururu ve heyecanı daha da büyütmeyi amaçlamaktadır. Sanatçı Sinan Akçıl imzası taşıyan ‘Türkler Geliyor’ güçlü ritmi ve coşku dolu sözleriyle milli birlik duygusunu pekiştirirken ay-yıldızlı armamız etrafında kenetlenen milyonların da sesine dönüşmektedir. Bu anlamlı taraftar marşı, Türkiye'nin dört bir yanında hissedilen ortak heyecanı tek yürek haline getirmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak A Milli Takımımıza 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğunda üstün başarılar diliyor, tüm vatandaşlarımızı bu büyük coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyoruz."
Öte yandan 2026 Dünya Kupası açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde oynanacak. Şampiyonun belli olacağı final karşılaşması ise 19 Temmuz'da yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği dev turnuvaya 24 yıl aradan sonra katılmaya hak kazanan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın turnuvadaki maçları ise şöyle:
14 Haziran 2026 Türkiye–Avustralya/ TSİ 07.00
19 Haziran 2026 Türkiye–Paraguay/ TSİ 06.00
25 Haziran 2026 Türkiye–ABD/ TSİ 05.00