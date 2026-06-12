Sinema rehberi. Hangi filmler vizyona girdi? (12 Haziran 2026)
12.06.2026 08:58
Sinemalarda bu hafta 8 film vizyona girdi. Haftanın öne çıkan yapımları, fantastik türdeki "Gizemli Ağaç" ve Steven Spielberg imzalı "İfşa günü" oldu.
İFŞA GÜNÜ
Kadrosunda Emily Blunt, Josh O'Connor, Colman Domingo, Colin Firth, Wyatt Russell ve Eve Hewson'ın rol aldığı Steven Spielberg imzalı “İfşa Günü”, yeryüzündeki dünya dışı varlıkları ele alırken, izleyicilere de “Eğer yalnız olmadığımızı öğrenseydiniz, biri bunu size gösterseydi, kanıtlasaydı… korkar mıydınız?” sorusunu yöneltiyor.
KIYMA: HAİN EŞER KENDİ DÜŞER
Abdurrahman Akarsu ile Kadri Beran Taşkın imzası taşıyan filmde Onur Akbay, Ali Sürmeli, İrfan Ballı başrolleri paylaşıyor. “Kıyma: Hain Eşek Kendi Düşer” filmi, yıllar sonra hapisten çıkıp babası Mehmet'in işlettiği otele dönen Mesut’un hikayesini anlatıyor.
GİZEMLİ AĞAÇ
Başrollerinde Claire Foy, Judi Dench, Andrew Garfield'ın yer aldığı, yönetmenliğini Ben Gregor'ın üstlendiği imzalı “Gizemli Ağaç” filminin konusu ise şöyle:
Şehir hayatını geride bırakıp kırsala taşınan modern bir ailenin teknoloji bağımlısı üç çocuğu, evlerinin yakınındaki ormanda fantastik diyarlara açılan ve sıra dışı sakinleri olan büyülü bir ağaç keşfeder.
KÜLKEDİSİ: ÜÇ DİLEK
Vitaly Shafirov'un yönettiği "Külkedisi: Üç Dilek" filmi, Süperstar Prens Merliflor'un hayranı olan Külkedisi’nin maceralarını anlatıyor.
DÜŞLER ÜLKESİ
"Düşler Ülkesi" filmi, yaşadığı dünyayı büyük bir felaketten kurtarmaya çalışan cesur bir çocuk olan Arda’nın macerasını konu alıyor.
AMANSIZ
Miao Xie, Joe Taslim, Sahajak Boonthanakit'in başrolleri paylaştığı “Amansız” filminin yönetmen koltuğunda Kenji Tanigaki oturuyor. Senaryosunu Tin Shu Mak ve Kwan-Sin Shum'un kaleme aldığı film, kayıp kızını kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan eski bir özel kuvvet askerinin hikayesini konu ediyor.
TULPA: RUHUN LANETİ
Güneş Güneş imzalı “Tulpa: Ruhun Laneti” filminde Özge Günaydın, Özgür Özberk, Buse Sevindik gibi isimler rol alıyor. Korku türündeki film, evladını kaybetmenin tarifsiz acısıyla derin bir yasın içine sürüklenen bir annenin karanlık ve trajik hikayesini anlatıyor.
MAVİ BALIKÇIL
Sophy Romvari'ni hem yazıp hem yönettiği film, Vancouver Adası’ndaki yeni evlerine taşınan altı kişilik bir ailenin hikayesini konu ediyor. Dram türündeki “Mavi Balıkçıl” filminin başrollerini Eylül Güven, Iringo Reti ve Edik Beddoes paylaşıyor.