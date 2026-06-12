Sinema rehberi. Hangi filmler vizyona girdi? (12 Haziran 2026)

Miao Xie, Joe Taslim, Sahajak Boonthanakit'in başrolleri paylaştığı “Amansız” filminin yönetmen koltuğunda Kenji Tanigaki oturuyor. Senaryosunu Tin Shu Mak ve Kwan-Sin Shum'un kaleme aldığı film, kayıp kızını kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan eski bir özel kuvvet askerinin hikayesini konu ediyor.

TULPA: RUHUN LANETİ

Güneş Güneş imzalı “Tulpa: Ruhun Laneti” filminde Özge Günaydın, Özgür Özberk, Buse Sevindik gibi isimler rol alıyor. Korku türündeki film, evladını kaybetmenin tarifsiz acısıyla derin bir yasın içine sürüklenen bir annenin karanlık ve trajik hikayesini anlatıyor.

MAVİ BALIKÇIL

Sophy Romvari'ni hem yazıp hem yönettiği film, Vancouver Adası’ndaki yeni evlerine taşınan altı kişilik bir ailenin hikayesini konu ediyor. Dram türündeki “Mavi Balıkçıl” filminin başrollerini Eylül Güven, Iringo Reti ve Edik Beddoes paylaşıyor.