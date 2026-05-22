Sinema rehberi. Hangi filmler vizyona girdi? (22 Mayıs 2026)

Steven Soderbergh imzalı "Christopherlar", yıllar sonra bir araya gelen bir ailenin geçmişten gelen sırlarla yüzleşmesini anlatıyor. Ian McKellen ve Michaela Coel'in başrol oynadığı filmin senaryosunu ise Ed Solomon kaleme aldı.

SÜPER 1 TAKIM

Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay yönetmenliğindeki "Süper 1 Takım", hayal gücüyle gerçeğin iç içe geçtiği eğlenceli bir süper kahraman hikayesini konu ediyor. Varol Yaşaroğlu'nun yapımcılığını üstlendiği filmde yerli süper kahramanlar da yer alacak.

KEHRİBAR İLE BONCUK: KAYIP ROBOT

Orhan Bal imzalı "Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot", Ormanya'da geçen duygusal ve eğlenceli bir animasyon macerası anlatıyor.

HASED: CİN ÇARPMASI

Metin Gürbüz imzalı "Hased: Cin Çarpması", sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrenen genç bir kızın, intikam almak amacıyla yaptırdığı büyünün hem ihanet edenleri hem de kendisini içine çeken karanlık bir kabusa dönüşmesini konu ediyor.