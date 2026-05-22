Sinema rehberi. Hangi filmler vizyona girdi? (22 Mayıs 2026)
22.05.2026 08:43
Bu hafta 9 film vizyona girdi. Star Wars evrenini tekrar sinemaya taşıyan "Star Wars: Mandalorian ve Grogu" ile “Oflu Hoca 6: Define” haftanın öne çıkan yapımları oldu.
STAR WARS: MANDALORIAN VE GROGU
Pedro Pascal, Sigourney Weaver ve Steve Blum'un başrollerini paylaştığı "Star Wars: Mandalorian ve Grogu" filmi, imparatorluktan arta kalan kötü savaş lordlarıyla mücadele etmek için Yeni Cumhuriyet'e yardım eden Mandalorlu ödül avcısı Din Djarin ve genç çırağı Grogu'nun serüvenini konu alıyor. Pedro Pascal, Sigourney Weaver ve Steve Blum'un başrollerini paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda da Jon Favreau oturuyor.
YOLCU
ıssız bir yolda tanık olunan kazanın ardından başlayan doğaüstü bir kabusu konu eden Yolcu filminin yönetmenliğini Andre Ovredal üstleniyor. Filmde,karavanlarıyla seyahat eden bir çift, "Yolcu" adı verilen görünmez ve durdurulamaz bir varlığın peşlerine düştüğünü fark eder. Yolculuk ilerledikçe kaçış yolları kapanır ve hayatta kalma mücadelesi giderek daha karmaşık bir hal alır.
OFLU HOCA 6: DEFİNE
Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin'in başrolleri paylaştığı, serinin altıncı filmi “Oflu Hoca 6: Define”nin yönetmenliğini Özgür Bakar üstleniyor. Filmin konusu ise şöyle:
Kapanmak üzere olan bir öğrenci yurdunu kurtarmaya çalışan Oflu Hoca, İdris'in eline geçen Pontus hazinesine ait haritayla kendini beklenmedik bir serüvenin içinde bulur.
MANYAK
Martin Mauregui'nin yönettiği "Manyak", yaşlı bir kadının çevresiyle kurduğu rahatsız edici ilişkiler üzerinden ilerliyor.
NIRVANNA THE BAND THE SHOW THE TIME
Matt Johnson’ın yönettiği “Nirvanna the Band the Show the Movie” filminde başrolleri Kanadalı komedyenler Matt Johnson ve Jay McCarrol paylaşıyor.
CHRISTOPHERLAR
Steven Soderbergh imzalı "Christopherlar", yıllar sonra bir araya gelen bir ailenin geçmişten gelen sırlarla yüzleşmesini anlatıyor. Ian McKellen ve Michaela Coel'in başrol oynadığı filmin senaryosunu ise Ed Solomon kaleme aldı.
SÜPER 1 TAKIM
Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay yönetmenliğindeki "Süper 1 Takım", hayal gücüyle gerçeğin iç içe geçtiği eğlenceli bir süper kahraman hikayesini konu ediyor. Varol Yaşaroğlu'nun yapımcılığını üstlendiği filmde yerli süper kahramanlar da yer alacak.
KEHRİBAR İLE BONCUK: KAYIP ROBOT
Orhan Bal imzalı "Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot", Ormanya'da geçen duygusal ve eğlenceli bir animasyon macerası anlatıyor.
HASED: CİN ÇARPMASI
Metin Gürbüz imzalı "Hased: Cin Çarpması", sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrenen genç bir kızın, intikam almak amacıyla yaptırdığı büyünün hem ihanet edenleri hem de kendisini içine çeken karanlık bir kabusa dönüşmesini konu ediyor.