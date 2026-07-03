Sinema rehberi. Hangi filmler vizyona girdi? (3 Temmuz 2026)
03.07.2026 09:17
Sinemalarda 7 film vizyona girdi. Haftanın öne çıkan yapımı Minyonlar serisinin yeni filmi "Minyonlar ve Canavarlar" ve yeniden vizyona giren "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok" oldu.
MİNYONLAR VE CANAVARLAR
Minyonlar serisinin yeni filmi, Minyonlar ve Canavarlar'ın yönetmenliğini Pierre Coffin üstleniyor. Film, Minyonların film yıldızı olduklarının, her şeyi kaybettiklerinin, dünyaya canavarlar saldıklarının ve ardından yarattıkları kaosu durdurmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerini ele alıyor.
VIRGINIA WOOLF'TAN GECE GÜNDÜZ
Haley Bennett, Elyas M'Barek ve Lily Allen'ın başrolleri paylaştığı “Virginia Woolf'tan Gece ve Gündüz” filmi, aşk, özgürlük ve kendini gerçekleştirme arzusu arasında sıkışan genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Filmin yönetmenliğini Tina Gharavi üstleniyor.
DALGA
Oscar ödüllü yönetmen Sebastian Lelio'nun imzasını taşıyan, Cannes'dan ödülle dönen filmi Dalga, Şili'deki bir üniversitede patlak veren feminist öğrenci hareketlerini ve sistematik taciz iddialarını merkezine alan politik bir müzikal olarak seyirciyle buluşuyor. Film, kadınların sessizlik kültürüne ve erkek egemen kurumlara karşı kolektif isyanını ele alıyor.
ÖLÜNÜN LANETİ
morgda sahipsiz kaldığı için defnedilemeyen ve lanetli olduğuna inanılan bir cenazenin, yakınları tarafından teslim alınmasıyla başlayan sıra dışı olayları anlatıyor. Aziz Özuysal'ın yönettiği filmde başrolleri Gürcan Koç, Mustafa Atalı, Aden Lina Tavaslı paylaşıyor.
ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK
Jon Watts'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerini Tom Holland, Zendaya ve Benedict Cumberbatch'in paylaştığı Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home), yeniden vizyona giriyor.
Filmde, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen olaylar anlatılıyor.
UYURGEZER
Brandon Auman'ın yönettiği Uyurgezer, kızını trajik bir trafik kazasında kaybettikten sonra derin bir yas ve uyurgezerlik nöbetleriyle mücadele eden Sarah'ı anlatıyor.
OTOPSİ
Willa Holland, Paul Sparks ve John Adams'ın başrolleri psylaştığı, Jeremiah Kipp'ın filmi Otopsi, morg bilimi bölümünden mezun olan bir kadının çalıştığı morgda başından geçen doğaüstü olayları yansıtıyor.