Sinema rehberi. Hangi filmler vizyona girdi? (3 Temmuz 2026)

Minyonlar serisinin yeni filmi, Minyonlar ve Canavarlar'ın yönetmenliğini Pierre Coffin üstleniyor. Film, Minyonların film yıldızı olduklarının, her şeyi kaybettiklerinin, dünyaya canavarlar saldıklarının ve ardından yarattıkları kaosu durdurmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerini ele alıyor.

VIRGINIA WOOLF'TAN GECE GÜNDÜZ

Haley Bennett, Elyas M'Barek ve Lily Allen'ın başrolleri paylaştığı “Virginia Woolf'tan Gece ve Gündüz” filmi, aşk, özgürlük ve kendini gerçekleştirme arzusu arasında sıkışan genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Filmin yönetmenliğini Tina Gharavi üstleniyor.