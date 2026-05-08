Sinema rehberi. Hangi filmler vizyona girdi? (8 Mayıs 2026)

Quentin Tarantino'nun iki filmlik eserini tek bir anlatıda buluşturan filmi "Kill Bill: Mevzunun Tamamı" yeniden izleyici karşısına çıkacak. Sinema klasikleri arasında gösterilen filmin başrollerinde Uma Thurman ve Lucy Liu yer alıyor.

IRON MAIDEN: BURNING AMBITION

Iron Maiden grubunun 50 yıllık kariyerini ve heavy metal kültüründeki etkisini konu alan müzikal film "Iron Maiden: Burning Ambition", 1975'ten bugüne arşiv görüntüleri, grup üyeleri ve Lars Ulrich, Javier Bardem gibi isimlerle yapılan röportajları izleyiciye sunacak.

Malcolm Venville'nin yönettiği belgesel, Iron Maiden'ın bir kültürel hareketin şekillenmesine sağladığı katkıyla rock müzik ve heavy metalin toplum ve kültür üzerindeki etkilerine dair yerleşik bakış açılarını nasıl zorladığını irdeliyor.