Sinema rehberi. Hangi filmler vizyona girdi? (8 Mayıs 2026)
08.05.2026 08:38
Sinemalarda bu hafta 8 yeni film vizyona girdi. Cansu Dere'nin başrol oynadığı "Portekiz Aşkı" ve "Mortal Kombat II" haftanın öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.
PORTEKİZ AŞKI
Başrollerini Cansu Dere, Diogo Morgado ve Ines Heredia'nın paylaştığı "Portekiz Aşkı" filminin yönetmen koltuğunda İsmail Şahin oturuyor.
Film, nişanlısının ihanetini öğrenince hayatını geride bırakıp kaçan Yasemin'in, tesadüfen gittiği Portekiz'de Jose isimli bir yabancıyla aynı evi paylaşmak zorunda kalmasıyla başlayan kendini keşif hikayesini konu alıyor.
FÜNYE
David Mackenzie'nin yönetmenliğini üstlendiği, "Fünye", filminin Londra'da başlayan gizemli hikayesi İstanbul'a kadar uzanıyor. Filmde başrolleri Sam Worthington, Aaron Taylor-Johnson ve Gugu Mbatha-Raw paylaşıyor.
“Fünye”, Londra'nın merkezindeki işlek bir inşaat alanında II. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bombanın bulunması sonrasında başlatılan kitlesel tahliyeyi ve yaşanan kaosu anlatıyor.
MORTAL KOMBAT II
Dünya çapında fenomen haline gelen efsanevi dövüş sanatları serisinin merakla beklenen filmi “Mortal Kombat II”yi, ilk filmle büyük ses getiren Simon McQuoid yönetiyor.
Johnny Cage rolüne Karl Urban'ın hayat verdiği filmin kadrosunda; Ludi Lin, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Jessica McNamee, Damon Herrima, Joe Taslim ve Adeline Rudolph gibi isimler rol alıyor.
Devam filminde Dünya Alemi'nin varlığını korumak için verilen mücadele, bu kez acımasız hükümdar Shao Kahn'ın tehdidiyle bambaşka bir boyuta taşınırken Johnny Cage karakterinin de katılımıyla kuralsız ve kanlı bir savaş başlıyor.
KREMLİN'İN BÜYÜCÜSÜ
Giuliano da Empoli'nin 2022 tarihli romanından uyarlanan "Kremlin'in Büyücüsü" filminde, Paul Dano başrol oynarken Vladimir Putin karakterine Jude Law hayat veriyor.
"Kremlin'in Büyücüsü", 1990'ların çalkantılı Rusya'sında sanat dünyasından gelip Vladimir Putin'in en yakın danışmanı olan kurgusal Vadim Baranov'un gözünden iktidarın perde arkasını beyaz perdeye taşıyor.
KILL BILL: MEVZUNUN TAMAMI
Quentin Tarantino'nun iki filmlik eserini tek bir anlatıda buluşturan filmi "Kill Bill: Mevzunun Tamamı" yeniden izleyici karşısına çıkacak. Sinema klasikleri arasında gösterilen filmin başrollerinde Uma Thurman ve Lucy Liu yer alıyor.
IRON MAIDEN: BURNING AMBITION
Iron Maiden grubunun 50 yıllık kariyerini ve heavy metal kültüründeki etkisini konu alan müzikal film "Iron Maiden: Burning Ambition", 1975'ten bugüne arşiv görüntüleri, grup üyeleri ve Lars Ulrich, Javier Bardem gibi isimlerle yapılan röportajları izleyiciye sunacak.
Malcolm Venville'nin yönettiği belgesel, Iron Maiden'ın bir kültürel hareketin şekillenmesine sağladığı katkıyla rock müzik ve heavy metalin toplum ve kültür üzerindeki etkilerine dair yerleşik bakış açılarını nasıl zorladığını irdeliyor.
ARNIE VE BARNEY ŞAPŞİK KARDEŞLER
Yönetmenliğini Sean Heuston'ın üstlendiği "Arnie ve Barney Şapşik Kardeşler" filmi, karınca kolonisinin en beceriksiz iki üyesi Arnie ve Barney'in, gizemli bir sivrisineğin yardımıyla yaşam ortamlarını kuraklıktan kurtarmaya çalışmasını anlatıyor.
BABİL'İN LANETİ
Mazlum Yiğit'in çektiği "Babil'in Laneti", Mezopotamya'da cinlerle yapılan yasak bir anlaşmanın ürünü olan ve yeraltına gömülen büyü kitabının arkeolojik bir kazı sırasında gün yüzüne çıkmasıyla yaşanan paranormal olayları ele alıyor.