Sinema salonlarında 8 film vizyonda. "Moana" seyirciyle buluşuyor
10.07.2026 08:48
Sinemalarda bu hafta farklı türlerde 8 film vizyona girdi. Öne çıkan yapımlar yeniden uyarlanan Moana ve Anthony Mackie’nin başrol oynadığı "Çöl Savaşçısı" oldu.
MOANA
Disney'nin sevilen animasyonunun canlı çekim uyarlaması “Moana”nın yönetmenliğini Thomas Kail üstleniyor. Dwayne Johnson, Catherine Laga'aia ve John Tui'nin rol aldığı film, Moana'nın Okyanus'un çağrısına kulak vermesini ve kötü şöhretli Maui ile Motunui adasının ötesine yelken açmasını ele alıyor.
DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ
Panos Karnezis'in aynı adlı romanından uyarlanan "Doğum Günü Partisi" filminin başrolünde Willem Dafoe yer alıyor. Zengin Yunan iş insanı Markos Timoleon'un, kızı Sofia'nın 25'inci yaş günü için adada düzenlediği gösterişli partiyi konu eden filmin yönetmen koltuğunda Miguel Angel Jimenez oturuyor.
ÇÖL SAVAŞÇISI
Anthony Mackie, Aiysha Hart, Sami Bouajila, Sharlto Copley ve Ben Kingsley'in başrollerini paylaştığı "Çöl Savaşçısı" 7'nci yüzyılda Arabistan'da, Sasani İmparatorluğu'nun zalim hükümdarı Kisra ile evlenmeyi reddeden Prenses Hind'in destansı direnişini konu ediyor. Filmin yönetmenliğini ise Rupert Wyatt üstleniyor.
HATIRLADIĞIM AĞAÇLAR
Erhan Tuncer'in 2023 yapımı filmi "Hatırladığım Ağaçlar" yeniden seyirciyle buluşuyor. Hande Doğandemir, Erdem Kaynarca ve İştar Gökseven'in rol aldığı filmin hikayesi, istemediği bir gebeliğin psikolojik yükü altında intihar kararı alan Bahar'ın üniversite arkadaşı Mahir'i ziyaretiyle başlıyor.
ÖLÜMLÜ DÜNYA
2017 yapımı "Ölümlü Dünya" da yeniden vizyona girdi. Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği film, Haydarpaşa Garı'nda bir lokanta işleten Mermer Ailesi bireylerinin hikayelerini anlatıyor. Filmde, Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol ve Feyyaz Yiğit rol alıyor.
KÖTÜ RUH: CEHENNEM ATEŞİ
“Kötü Ruh: Cehennem Ateşi” (Evil Dead Burn) filmi, kocasını kaybetmesinin ardından eşinin ailesinin ıssız evine gelen genç bir kadının, karanlık güçlere karşı verdiği hayatta kalma mücadelesini konu ediyor. Kadrosunda Souheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmenliğini Sebastien Vanicek üstleniyor.
TATİL
Okulların tatil olmasıyla birlikte tüm hayatları boyunca hatırlayacakları, en sevdiği okul arkadaşlarıyla tatil planı yapan bir grup gencin başından geçen olaylar anlatan “Tatil” filminin yönetmen koltuğunda Ömür Çalışkan oturuyor.
S1R: BEDEL
Caner Doğruyol ve İbrahim Ergül'ün yönettiği yerli korku filmi S1R: Bedel, bir sırrın peşinden sürüklenen genç bir kadının geçmişin karanlık gölgeleriyle yüzleşirken kendisini doğaüstü olayların ve ölümcül bir lanetin ortasında bulmasını konu alıyor.