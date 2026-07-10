Sinema salonlarında 8 film vizyonda. "Moana" seyirciyle buluşuyor

“Kötü Ruh: Cehennem Ateşi” (Evil Dead Burn) filmi, kocasını kaybetmesinin ardından eşinin ailesinin ıssız evine gelen genç bir kadının, karanlık güçlere karşı verdiği hayatta kalma mücadelesini konu ediyor. Kadrosunda Souheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmenliğini Sebastien Vanicek üstleniyor.

TATİL

Okulların tatil olmasıyla birlikte tüm hayatları boyunca hatırlayacakları, en sevdiği okul arkadaşlarıyla tatil planı yapan bir grup gencin başından geçen olaylar anlatan “Tatil” filminin yönetmen koltuğunda Ömür Çalışkan oturuyor.

S1R: BEDEL

Caner Doğruyol ve İbrahim Ergül'ün yönettiği yerli korku filmi S1R: Bedel, bir sırrın peşinden sürüklenen genç bir kadının geçmişin karanlık gölgeleriyle yüzleşirken kendisini doğaüstü olayların ve ölümcül bir lanetin ortasında bulmasını konu alıyor.