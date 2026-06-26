Sinemalarda bu hafta. Vizyona giren yapımlar (26 Haziran 2026)
26.06.2026 09:32
Sinema salonlarında bu hafta 6 film vizyona giriyor. Haftanın öne çıkan yapımları çizgi romandan uyarlanan "Supergirl" ve 40 milyon dolarlık bütçesiyle "7 Dogs" oldu.
SUPERGIRL
Craig Gillespie'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Ana Nogueira'nın kaleme aldığı film, Superman'in kuzeni olan Kara'nın maceralarını ele alıyor.
Krypton'un yıkımının ardından hayatta kalan Kara Zor-El'in galaksiler arası bir yolculukta kişisel bir hesaplaşmaya sürüklenmesini anlatan filmde, Milly Alcock, Eve Ridley ve Matthias Schoenaerts'in rol alıyor.
DİKKAT: KIYAMET!
Joe Keery, Georgina Campbell ve Liam Neeson'ın başrollerini paylaştığı film, kapalı bir tesisten kaçan bulaşıcı ve sürekli mutasyona uğrayan bir mantara karşı iki genç çalışan ile deneyimli bir biyoterör uzmanının verdiği mücadeleyi anlatıyor.
7 DOGS
Adil El Arbi ve Bilall Fallah ikilisinin yönettiği film, bir interpol ajanı ile bir suç örgütü üyesi arasındaki zoraki ortaklığı konu alıyor. 40 milyon dolarlık bütçesiyle dikkat çeken 7 Dogs filmin kadrosunda Karim Abdel Aziz ve Ahmed Ezz yer alırken Monica Bellucci, Giancarlo Esposito, Salman Khan, Sanjay Dutt ve Max Huang gibi isimler yer alıyor.
DERİN KABUS
Renny Harlin'in yönettiği "Derin Kabus", klostrofobik bir ortamda hayatta kalma mücadelesini işliyor. Aaron Eckhart ve Ben Kingsley'nin başrollerini paylaştığı film, Los Angeles'tan Şanghay'a giden bir uçağın Pasifik Okyanus'una acil iniş yapması sonrası uçaktan kurtulmaya çalışan insanların etrafını saran köpekbalıklarına karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor.
SERSERİ
Cannes Film Festivali'nde büyük beğeni toplayan Serseri (Urchin), Londra sokaklarında hayatta kalmaya çalışan Mike'ın cezaevinden çıkışının ardından hayatını yeniden kurma çabasını anlatıyor. Harris Dickinson imzalı filmde, başrolleri Frank Dillane, Megan Northam, Karyna Khymchuk paylaşıyor.
SİHİRLİ HAYVANLAR OKULU
Bir çocuk kitabından uyarlanan Sihirli Hayvalar Okulu, birkaç aylığına en yakın arkadaşı Ida'nın yanına taşınan ve Winterstein Okulu'nda konuşabilen sihirli hayvanlarla tanışan Miriam'ın maceralarını konu ediyor. Filmin kadrosunda Emilia Maier, Lilith Julie Johna, Loris Sichrovsky gibi isimler yer alıyor.