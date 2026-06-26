Sinemalarda bu hafta. Vizyona giren yapımlar (26 Haziran 2026)

Adil El Arbi ve Bilall Fallah ikilisinin yönettiği film, bir interpol ajanı ile bir suç örgütü üyesi arasındaki zoraki ortaklığı konu alıyor. 40 milyon dolarlık bütçesiyle dikkat çeken 7 Dogs filmin kadrosunda Karim Abdel Aziz ve Ahmed Ezz yer alırken Monica Bellucci, Giancarlo Esposito, Salman Khan, Sanjay Dutt ve Max Huang gibi isimler yer alıyor.

DERİN KABUS

Renny Harlin'in yönettiği "Derin Kabus", klostrofobik bir ortamda hayatta kalma mücadelesini işliyor. Aaron Eckhart ve Ben Kingsley'nin başrollerini paylaştığı film, Los Angeles'tan Şanghay'a giden bir uçağın Pasifik Okyanus'una acil iniş yapması sonrası uçaktan kurtulmaya çalışan insanların etrafını saran köpekbalıklarına karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor.