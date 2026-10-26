Sıra dünya starında. Mike Tyson Tuzlu Kahve'ye geliyor

Star TV'nin yeni dönemde oyuncu kadrosu ve konuk oyuncularıyla adından sık söz ettiren dizisi Tuzlu Kahve, yeni bölümüyle Salı akşamı ekranlara gelecek.

Daha önce Kavak Yelleri dizisinin eski oyuncularını bir araya getiren dizinin 9. bölümünde de yine büyük bir sürpriz yer alıyor.

Dizinin yeni tanıtımında ortaya çıkan sürprizin adresi bu kez Kızılcık Şerbeti dizisi oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinde Apo karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen ve Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman yeni bölümde bir araya geliyor.

İkilinin Kızılcık Şerbeti dizisindeki yasak aşkı en çok konuşulan hikayelerden biri olmuştu. Dizinin sosyal medyadan paylaşılan tanıtımında bu ikili yeniden bir arada görüntülendi. “Tuzlu Kahve'de sürprizler biter mi sandınız?” başlığıyla yapılan paylaşımda ikilinin Salı akşamı 20.00'de Star TV'de ekranlara geleceği duyuruldu.

3 yıl sonra bir araya gelen ikili, birlikte çalışmayı özlediklerini belirtti. Müjde Uzman ilk hissettiği şeyin “Özlem” olduğunu söylerken, Tanrıöğen ise, “Yeniden birlikte çalışmak çok hoşuma gitti.” dedi.