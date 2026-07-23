Sırrı sabırlı olmakta saklı. Kızgın kumda hiç durmadan karıştırılıyor

Leblebinin sırrının sabır ve kızgın kumda saklı olduğunu belirten Avniye Turan, “Nohutlarımızı önce odun ateşinde yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Ardından sac üzerindeki kumumuz kızarana kadar ateşte bekletiyoruz" dedi.

Nohutları kızgın kuma atıp yaklaşık 10 dakika hiç durmadan karıştırarak kavurduklarını söyleyen Turan, “Piştikten sonra soğumaya bırakıp elekten geçiriyoruz. Kum bir tarafa, leblebi bir tarafa ayrılıyor” ifadelerini kullandı.