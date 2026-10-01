Sivas'ın kokusunu şişeye doldurdu. Hikayesini duyan kaleye gidiyor

Toka kolanyanın oldukça ilgi gördüğünü ve beğenildiğini belirterek, kolonyanın hikayesini öğrenen bir çok kişinin hiç görmedikleri Sivas kalesini ziyaret etmekte istediklerini de söyledi.

Toka, kokunun asıl mimarının eşi olduğunu belirtip, “Bir akşam eşimle beraber Sivas kalesine çay içmek için çıkmıştık. Sonra eşim 'çok güzel koku, esinti var bunun kolonyasını yapabilir misin?' dedi. Bende o an ki havayı, ortam kokusunu kolonyaya dönüştürdüm. Bire bir tutturmaya çalıştım. Gerçekten güzel, çok hoş bir koku oldu. Adını da o tarihi dokuyu hatırlattığı için Sivas hatırası koyduk” dedi.