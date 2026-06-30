SMA'lı bebeğin annesiyle diyaloğu tepki çekmişti. Gökhan Güney'den açıklama

Festivalde yardım kampanyasıyla ilgili konuşmak üzere sahneye çıkan anne Elif Sönmez'in konuşması sırasında Gökhan Güney'in, "Burada 19 tane muhtar var, Onlara söyleyeceksin, bu işi onlar organize eder. Ben biraz şarkı söyleyeyim, kusura bakma" ifadelerini kullanması üzerine görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.