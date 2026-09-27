Sofraların baş tacı oldu. Tavası, ızgarası, şişi var

Denizlerde 1 Eylül itibariyle sona eren av yasağının ardından ‘Vira Bismillah' diyerek ağlarını denize bırakan balıkçıların yüzü palamut ile güldü.

Yeni av sezonu ile tezgâhlarda yerine alan palamuda vatandaşlar ilgi gösterirken, balık restoranlarında da vatandaşların ilk tercihi palamud oldu. En sevilen ve en çok tüketilen balık olan palamudun en çok tavası, ızgarası, ekşilisi ve şışi tercih edilirken, Trabzon'un Yıldızlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve işletmeciliğini Kaan Bayram'ın yaptığı balık restoranında, palamudun farklı pişirme ve sunum teknikleri müşterilere sunuluyor.

Denizlerdeki palamut bolluğunun evlerde balık tüketimini de artırdığını belirten Bayram, son dönemde hazırlanan palamut şiş, Trabzon'da yavaş yavaş tanınmaya başlandığını ifade ederek balıkta en önemli unsurun tazelik olduğuna dikkat çekti.