Son dakika. Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti
08.08.2026 22:56
Son Güncelleme: 08.08.2026 23:20
Bir süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Cansever'den acı haber geldi. Cansever, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
1990'lı yıllara damga vuran ve "Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin", "Kime Bu İnat" gibi şarkılarıyla tanınan Cansever, uzun süredir lösemiyle mücadele ediyordu.
Hastanede tedavisi devam eden Cansever'den acı haber geldi.
"DAHA İKİ GÜN ÖNCE KONUŞMUŞTUK"
Almanya'da ilik nakli de olan Cansever'in vefatını Mehtap Yılmaz duyurdu. Yılmaz, paylaşımında “Canım ablam büyük ses, büyük usta Cansever ablam rahmetli oldu. Daha iki gün önce konuştuk. Bana şarkı hediye etti çok üzgünüm. Rahat uyu büyük usta” ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Kader de Cansever'in vefatı sonrası yaptığı paylaşımda "Canom başımız sağ olsun" dedi.
Gerçek adı Dzansever Dalipova olan şarkıcı, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.
CANSEVER KİMDİR?
Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde dünyaya gelen ve gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duydu. 12 yaşınayken geçirdiği kaza sebebiyle gözünü kaybeden Cansever, profesyonel müzik kariyerine 1992 yılında yayınlanan “Kemano Başal E Romenge” albümüyle başladı. Türkiye'de de İbo Show'da seslendirdiği "Kara Çadır" adlı türküyle şöhreti yakaladı.
1994 yılında kendisine ankilozan spondilit hastalığı teşhisi konulan Cansever, uzun yıllar ciddi fiziksel sorunlar yaşadı. Tedavisi için 2007'de Almanya'ya yerleşen şarkıcı, burada geçirdiği operasyon sonrası kamburluk probleminden kurtuldu. Müzik çalışmalarını sürdüren Cansever, 2025 yılının sonunda da lösemiye yakalandı. Uzun süre kanserle mücadele eden şarkıcı, hastalığa yenik düştü.