Son ustalardan biri Niğde'de. "Bu meslek benimle birlikte tarih olacak"

Geçmişte hayvancılığın yaygın olduğu dönemlerde yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Diker, bugün ise yalnızca sipariş üzerine üretim yaptığını söyledi. Diker, “Eskiden burada 30-40 çeşit ürün olurdu. Hamut, eğer, koyun çanı, köpek tasması, keçi kösteği gibi birçok ürün yapardık. Köyden kente göç ve teknolojik gelişmeler bizim mesleğin sonunu getirdi” dedi.

Dört kardeş olduklarını ancak bu mesleği sadece kendisinin sürdürdüğünü söyleyen Diker, “Beş çocuğum var. Onlar da mesleğe ilgi göstermiyor. Eskiden at ve eşeklere yönelik ürünler yaparken bugün daha çok Sivas kangalı ve Aksaray malaklısı gibi çoban köpekleri için özel tasmalar üretiyorum” ifadelerini kullandı.

“At ve eşek kalmayınca bizim meslek de yok oldu” diyen Diker, "Eskisi kadar talep yok ama aç kalmıyoruz. Gücüm yettiği yere kadar bu işi sürdüreceğim. Bu meslek benimle birlikte tarih olacak" şeklinde konuştu.