Soner Arıca'nın annesi, Kadir İnanır'ın ablasıydı. Altun Arıca'ya veda

Şarkıcı Soner Arıca, Levetn İnanır ve merhum futbolcu Erdoğan Arıca’nın annesi, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kadir İnanır 'ın ablası Altun Arıca , 95 yaşında hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören ve dün vefat eden Arıca için bugün memleketi Fatsa'da cenaze töreni düzenlendi.