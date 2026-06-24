Soner Arıca'nın annesi, Kadir İnanır'ın ablasıydı. Altun Arıca'ya veda
24.06.2026 14:49
Son Güncelleme: 24.06.2026 14:56
Ünlü şarkıcı Soner Arıca’nın annesi ve usta oyuncu Kadir İnanır'ın ablası Altun Arıca, dün hayatını kaybetti. Arıca, bugün memleketi Fatsa'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şarkıcı Soner Arıca, Levetn İnanır ve merhum futbolcu Erdoğan Arıca’nın annesi, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kadir İnanır 'ın ablası Altun Arıca, 95 yaşında hayatını kaybetti.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören ve dün vefat eden Arıca için bugün memleketi Fatsa'da cenaze töreni düzenlendi.
Sanat, sinema ve spor dünyasına önemli isimler kazandıran köklü bir ailenin büyüğü olan Altun Arıca'nın vefatı, Fatsa'da ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu.
95 yaşında hayatını kaybeden Altun Arıca için Fatsa ilçesindeki Hz. Hamza Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Acılı günde sanatçı Soner Arıca ve aile fertleri taziyeleri kabul ederken, yakınları ve dostları aileyi yalnız bırakmadı.
Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Altun Arıca'nın cenazesi, dualar ve gözyaşları eşliğinde Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Cenaze törenine Soner Arıca, aile yakınları, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
KADİR İNANIR'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Öte yandan geçtiğimiz ay zatürre teşhisiyle yoğun bakıma kaldırılan ve entübe edilen Yeşilçam'ın yıldız ismi Kadir İnanır'ın da tedavisi sürüyor.