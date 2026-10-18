Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
18.10.2026 10:34
Son Güncelleme: 18.10.2026 15:11
Pankreas kanseri nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybeden müzisyen Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı.
Uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören müzisyen Soner Olgun, 16 Ekim’de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Olgun için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi.
Törene Olgun’un kızları Elif Olgun ve Ayşecan Olgun, eski eşi Özlem Koldaş, ailesi, oyuncular Hüseyin Avni Danyal ve Menderes Samancılar ile sanat camiasından isimler ve çok sayıda kişi katıldı.
Sanatçı, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.
"SEN MERAK ETME, KIZIMIZA İYİ BAKACAĞIM"
Soner Olgun’un eski eşi Özlem Koldaş, “Ah Sonercim, sana nasıl veda edeceğim? Ben 21 yaşından beri Soner’le birlikteyim. Aynı sahnedeyiz, aynı evdeyiz. Evde, işte, her yerde. Az önce klipleri izlerken anılarım aklıma geldi, böyle bir film şeridi gibi geçti gözümün önünden her şey. O kliplerin hepsinin yönetmenliğini Soner yaptı. Elimde bir pudrayla ben ve bir kameraman. Onların hepsini biz birlikte çektik. Bir kızımız var. Elif bana emanet. Sen hiç merak etme, ona çok iyi bakacağım ben Soner.” dedi.
"SEVDİKLERİMİZİ YOLCU ETMEK BİZ TALİHSİZLERE DÜŞMÜŞ"
Oyuncu Menderes Samancılar, “Hepimizin başı sağ olsun. Hayat böyle, zor zamanlar. Sevdiklerimizi yolcu etmek biz talihsizlere düşmüş her zaman. Soner için söyleyecek o kadar çok şey var ki, her şey yetersiz kalır söyleyeceğimiz her şey. Onu çok seviyorduk, canımız arkadaşımız, nur içinde yatsın. Dilerim ki Allah bir daha bize böyle genç arkadaşları uğurlamayı nasip etmesin. Hepimizin başı sağ olsun.” diye konuştu.
İLK OLARAK 30 AĞUSTOS'TA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
İlk olarak 30 Ağustos’ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Soner Olgun, normal odaya alındıktan 2 gün sonra kendi isteği ile taburcu edilmişti.
Tedavisi evde devam eden şarkıcı, günler sonra tekrar hastaneye kaldırılmıştı.
BAŞARIYI DEĞİL, MUTLULUĞU HEDEFLEYİN” DEMİŞTİ
Öte yandan Soner Olgun'un vefatı sonrası eski bir röportajı gündem oldu. Röportajda, “Benim hayatımın hedefi hiçbir zaman başarı olmadı. Ve hiç kimseye başarıyı önermem” diyen sanatçının mutlulukla ilgili söylediği şu sözler hatırlandı:
“Benim insanlara söyleyecek tek sözüm var. Hayatınızda başarıyı hedeflemeyin, mutluluğu hedefleyin. Mutlu olursanız başarılı olursunuz. Başarılı olursanız mutlu olacağınızı garanti edemem. Bir sürü başarı olur, para kazanırsınız, falan olur feşmekan olur ama mutlu olur musunuz? Hiçbir fikrim yok. Ama mutlu olursanız o en küçük başarı bile size en büyük zirvenin ötesinde bir haz yaşatır.”