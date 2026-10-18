Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan Soner Olgun'un vefatı sonrası eski bir röportajı gündem oldu. Röportajda, “Benim hayatımın hedefi hiçbir zaman başarı olmadı. Ve hiç kimseye başarıyı önermem” diyen sanatçının mutlulukla ilgili söylediği şu sözler hatırlandı:

“Benim insanlara söyleyecek tek sözüm var. Hayatınızda başarıyı hedeflemeyin, mutluluğu hedefleyin. Mutlu olursanız başarılı olursunuz. Başarılı olursanız mutlu olacağınızı garanti edemem. Bir sürü başarı olur, para kazanırsınız, falan olur feşmekan olur ama mutlu olur musunuz? Hiçbir fikrim yok. Ama mutlu olursanız o en küçük başarı bile size en büyük zirvenin ötesinde bir haz yaşatır.”