Soner Olgun son yolculuğuna uğurlanıyor
18.10.2026 10:34
Son Güncelleme: 18.10.2026 10:47
67 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Soner Olgun, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçı için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek.
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve hayata veda eden Soner Olgun'a bugün sevenleri veda ediyor.
Sanatçı için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılacak.
Olgun, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.
İLK OLARAK 30 AĞUSTOS'TA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
İlk olarak 30 Ağustos’ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Soner Olgun, normal odaya alındıktan 2 gün sonra kendi isteği ile taburcu edilmişti.
Tedavisi evde devam eden şarkıcı, günler sonra tekrar hastaneye kaldırılmıştı.
BAŞARIYI DEĞİL, MUTLULUĞU HEDEFLEYİN” DEMİŞTİ
Öte yandan Soner Olgun'un vefatı sonrası eski bir röportajı gündem oldu. Röportajda, “Benim hayatımın hedefi hiçbir zaman başarı olmadı. Ve hiç kimseye başarıyı önermem” diyen sanatçının mutlulukla ilgili söylediği şu sözler hatırlandı:
“Benim insanlara söyleyecek tek sözüm var. Hayatınızda başarıyı hedeflemeyin, mutluluğu hedefleyin. Mutlu olursanız başarılı olursunuz. Başarılı olursanız mutlu olacağınızı garanti edemem. Bir sürü başarı olur, para kazanırsınız, falan olur feşmekan olur ama mutlu olur musunuz? Hiçbir fikrim yok. Ama mutlu olursanız o en küçük başarı bile size en büyük zirvenin ötesinde bir haz yaşatır.”