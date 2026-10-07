Soner Olgun'dan üzen haber. Usta müzisyen entübe edildi
07.10.2026 12:01
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve bir süredir durumu kritik olan Soner Olgun'dan üzen haber geldi. Durumu ağırlaşan Olgun entübe edildi.
Türk Halk Müziği'nin modern enstrümanlar ve kendi sesiyle yeniden yorumlayan Soner Olgun'dan hayranlarını üzen haber geldi. Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve hastalığına rağmen müzik çalışmalarına devam eden 67 yaşındaki Olgun, geçen ay yüksek ateş nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmüştü.
YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI
Bir süre hastanede kalan ve sonrasında kendi isteğiyle evine götürülen Soner Olgun'un tedavisi devam ediyordu. “İyi Bayramlar Türkiye”, “Sevda Diye Bir Kuş” gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcının sağlık durumu ağırlaştı.
Yeniden hastaneye kaldırılan Soner Olgun yoğun bakımda tedavi gördüğü ve entübe edildiği öğrenildi.
"LETAFET" ALBÜMÜYLE MÜZİK DÜNYASINA ADIM ATTI
1959 yılında Fethiye’de dünyaya gelen Soner Olgun, Bornova Anadolu Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun oldu. İlk albümü “Letafet” ile müzik dünyasına adım attı.
1994 yılında "Her Şey Değişmeli", 1999 yılında "İyi Bayramlar", 2004 yılında "İyi Bayramlar Türkiye" ve 2012 yılında "Sevda Diye Bir Kuş" albümlerini çıkardı.
Kendi adını taşıyan programlarla televizyon kanallarında müzik programları hazırlayıp sunan ünlü sanatçının sözü veya müziği kendisine ait 35 adet eseri bulunuyor. Soner Olgun'un Özlem Koldaş ile evliliğinden Elif adında bir kızı var.