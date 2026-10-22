Soner Olgun'un cenazesi sonrası taziye krizi. Özlem Koldaş'tan Ayşecan Olgun'a tepki

Ancak Soner Olgun 'un vefatı sonrası taziye krizi yaşandı. Olgun'un eski eşi ve sahne arkadaşı Özlem Koldaş, sanatçının büyük kızı Ayşecan Olgun'a tepki gösterdi.

"Bazen insan öyle şeyler yaşıyor ki ne aklı ne de kalbi kabul edebiliyor. 25 yıldır hayatımızda olmayan insanların, en acılı günümüzde bile bizi böylesine incitebileceğini düşünmezdim." diye söze başlayan Özlem Koldaş, şu ifadeleri kullandı:

“Kızımın babası için bir taziye evi açtım. Büyük kızına da söyledim. Bana ‘Gerek yok’ dedi. Meğer kendisi bizden habersiz ayrı bir taziye düzenlemiş. Beni davet etmeyebilir, ama onun bir kız kardeşi var. Aynı babanın evladı olan Elif…"