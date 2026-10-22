Soner Olgun'un cenazesi sonrası taziye krizi. Özlem Koldaş'tan Ayşecan Olgun'a tepki
22.10.2026 13:44
Son Güncelleme: 22.10.2026 13:44
Pankreas kanseri sebebiyle hayatını kaybeden Soner Olgun, geçtiğimiz pazar son yolculuğuna uğurlandı. Olgun'un vefatından günler sonra yaşanan taziye krizini Özlem Koldaş anlattı.
Türk müziğinin güçlü seslerinden Soner Olgun, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü. 67 yaşında hayatını kaybeden Olgun, 18 Ekim'de İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine Olgun’un kızları Elif Olgun ve Ayşecan Olgun, eski eşi Özlem Koldaş, ailesi, oyuncular Hüseyin Avni Danyal ve Menderes Samancılar ile sanat camiasından isimler ve çok sayıda kişi katıldı. Sanatçı, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.
"KENDİSİ BİZDEN AYRI TAZİYE DÜZENLEMİŞ"
Ancak Soner Olgun'un vefatı sonrası taziye krizi yaşandı. Olgun'un eski eşi ve sahne arkadaşı Özlem Koldaş, sanatçının büyük kızı Ayşecan Olgun'a tepki gösterdi.
"Bazen insan öyle şeyler yaşıyor ki ne aklı ne de kalbi kabul edebiliyor. 25 yıldır hayatımızda olmayan insanların, en acılı günümüzde bile bizi böylesine incitebileceğini düşünmezdim." diye söze başlayan Özlem Koldaş, şu ifadeleri kullandı:
“Kızımın babası için bir taziye evi açtım. Büyük kızına da söyledim. Bana ‘Gerek yok’ dedi. Meğer kendisi bizden habersiz ayrı bir taziye düzenlemiş. Beni davet etmeyebilir, ama onun bir kız kardeşi var. Aynı babanın evladı olan Elif…"
"KIRGINLIĞIM KIZIM İÇİN"
Koldaş, tepkisini “Bir evladın, kendi babası için düzenlenen taziyeden habersiz bırakılmasını ne vicdanıma ne de kalbime sığdırabiliyorum. Ben kimseyi dışlamadım. Kimseyi ayırmadım. Acımızın ortak olduğunu düşündüm. Ama belli ki herkes aynı vicdanla hareket etmiyormuş. Benim kırgınlığım kendim için değil, kızım için.” diye sürdürdü.
"BİR GÜN HERKES YAPTIKLARIYLA YÜZLEŞECEK"
Yaşadığı kırgınlığın kolay kolay geçmeyeceğini ifade eden Koldaş, “Ve bazı kırgınlıklar vardır ki insanın içinde bir daha asla kapanmaz. Bunu ömrüm boyunca affedebileceğimi sanmıyorum. Ben inançlı bir insanım. Kimsenin hakkını kimsede kalmayacağına inanıyorum. Herkes kendi vicdanıyla baş başa kalacak. Ve inanıyorum ki bir gün, herkes yaptıklarıyla Allah katında yüzleşecek.” dedi.
BAŞARIYI DEĞİL, MUTLULUĞU HEDEFLEYİN” DEMİŞTİ
Öte yandan Soner Olgun'un vefatı sonrası eski bir röportajı gündem oldu. Röportajda, “Benim hayatımın hedefi hiçbir zaman başarı olmadı. Ve hiç kimseye başarıyı önermem” diyen sanatçının mutlulukla ilgili söylediği şu sözler hatırlandı:
“Benim insanlara söyleyecek tek sözüm var. Hayatınızda başarıyı hedeflemeyin, mutluluğu hedefleyin. Mutlu olursanız başarılı olursunuz. Başarılı olursanız mutlu olacağınızı garanti edemem. Bir sürü başarı olur, para kazanırsınız, falan olur feşmekan olur ama mutlu olur musunuz? Hiçbir fikrim yok. Ama mutlu olursanız o en küçük başarı bile size en büyük zirvenin ötesinde bir haz yaşatır.”