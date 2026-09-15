Soner Olgun'un durumu kritik. Tedavisi evinde sürüyor

Soner Olgun’un şu anda kendi evinde olduğu ve 24 saat hemşire gözetiminde bulunduğunu söyleyen Koldaş, Şu anda kendi evinde… Olmak istediği yerde, sevdiklerinin arasında. Onun istediği yerde olmasını sağlayabilmiş olmak benim için çok kıymetli. Evet, durumu çok kritik. Ama şu an bizim için en önemli şey onun huzuru, konforu ve sevgiyi hissetmesi” ifadelerini kullandı.

Sağlık durumu kritik olan Olgun'un ailesi ve sevenleri tarafından yalnız bırakılmadığını belirten Koldaş, ziyaretleri sanatçıyı yormamak amacıyla sınırlı tuttuklarını da belirtti.

"LETAFET" ALBÜMÜYLE MÜZİK DÜNYASINA ADIM ATTI

1959 yılında Fethiye’de dünyaya gelen Soner Olgun, Bornova Anadolu Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun oldu. İlk albümü “Letafet” ile müzik dünyasına adım attı.

1994 yılında "Her Şey Değişmeli", 1999 yılında "İyi Bayramlar", 2004 yılında "İyi Bayramlar Türkiye" ve 2012 yılında "Sevda Diye Bir Kuş" albümlerini çıkardı.

Kendi adını taşıyan programlarla televizyon kanallarında müzik programları hazırlayıp sunan ünlü sanatçının sözü veya müziği kendisine ait 35 adet eseri bulunuyor. Soner Olgun'un Özlem Koldaş ile evliliğinden Elif adında bir kızı var.