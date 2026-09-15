Soner Olgun'un durumu kritik. Tedavisi evinde sürüyor
15.09.2026 10:24
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun'un sağlık durumuyla ilgili gelişmeler hayranlarını üzdü. "Beni evime götürün" isteği yerine getirilen Olgun'un durumu ise kritik.
“İyi Bayramlar Türkiye”, “Sevda Diye Bir Kuş” gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Soner Olgun, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Hastalığına rağmen müzik çalışmalarına devam eden 67 yaşındaki şarkıcının sağlık durumuyla ilgili gelişmeler hayranlarını üzdü.
"BENİ EVİME GÖTÜRÜN"
Olgun'un, 30 Ağustos’ta yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve durumu ağırlaşınca 1 Eylül'de de yoğun bakıma alındığı açıklandı. Bilinci açık olan sanatçının eski eşi Özlem Koldaş, Soner Olgun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Koldaş, Olgun'un yoğun bakımdayken kızıyla görüştüğünü ve sanatçının kızına ilk olarak "Beni buradan çıkarın" dediğini aktardı.
Doktorların değerlendirmesi ve kızlarının imzasıyla Olgun’un yoğun bakımdan normal odaya alınan Olgun'un iki gün sonra da yine evine gitmek istediğini belirten Koldaş, sanatçının evinde ihtiyaç duyabileceği tüm tıbbi koşulların hazırlandığını açıkladı.
"SONER OLMAK İSTEDİĞİ YERDE"
Soner Olgun’un şu anda kendi evinde olduğu ve 24 saat hemşire gözetiminde bulunduğunu söyleyen Koldaş, Şu anda kendi evinde… Olmak istediği yerde, sevdiklerinin arasında. Onun istediği yerde olmasını sağlayabilmiş olmak benim için çok kıymetli. Evet, durumu çok kritik. Ama şu an bizim için en önemli şey onun huzuru, konforu ve sevgiyi hissetmesi” ifadelerini kullandı.
Sağlık durumu kritik olan Olgun'un ailesi ve sevenleri tarafından yalnız bırakılmadığını belirten Koldaş, ziyaretleri sanatçıyı yormamak amacıyla sınırlı tuttuklarını da belirtti.
"LETAFET" ALBÜMÜYLE MÜZİK DÜNYASINA ADIM ATTI
1959 yılında Fethiye’de dünyaya gelen Soner Olgun, Bornova Anadolu Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun oldu. İlk albümü “Letafet” ile müzik dünyasına adım attı.
1994 yılında "Her Şey Değişmeli", 1999 yılında "İyi Bayramlar", 2004 yılında "İyi Bayramlar Türkiye" ve 2012 yılında "Sevda Diye Bir Kuş" albümlerini çıkardı.
Kendi adını taşıyan programlarla televizyon kanallarında müzik programları hazırlayıp sunan ünlü sanatçının sözü veya müziği kendisine ait 35 adet eseri bulunuyor. Soner Olgun'un Özlem Koldaş ile evliliğinden Elif adında bir kızı var.