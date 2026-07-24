Sosyal medya bu pantolonu konuşuyor. Moda trendi kabusu yaşatıyor

Sosyal medyada paylaşılan videolarda aşırı uzun ve geniş paçanın yürürken ayağa dolandığı ve düşmelere sebep olduğu öne sürülürken, bu pantolonları giyen birçok kadının da yaralandığına dair paylaşımlar yaptı.

Bu nedenle yaz için iyi bir alternatif gibi görünen bu pantolonlar, sosyal medyada "ölüm pantolunu" olarak anılmaya başladı.