Sosyal medya bu pantolonu konuşuyor. Moda trendi kabusu yaşatıyor
24.07.2026 09:41
Son Güncelleme: 24.07.2026 09:44
Ekstra bol ve uzun paçalı pantolon, son günlerin popüler ürünlerinden. Rahatlığı ve şık görüntüsü kadar, sebep olduğu kazalarla da gündem olan pantolon, şimdilerde "ölüm pantolonu" olarak anılıyor.
Moda dünyası son dönemde bu trend ile çalkalanıyor. Uzunluğu, kumaşı ve geniş paçalarıyla dikkat çeken pantolonlar tasarımından ziyade kullanıcıların yaşadığı kazalarla kötü bir şöhrete sahip oldu.
Belinin lastikli olması, incecik kumaşı, dökümlü olması, geniş ve uzun paçalarıyla tasarım olarak şık görünen bu pantolonlar, rahat bir kullanım vadetse de giyildiğinde işler pek de planlandığı gibi gitmiyor.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda aşırı uzun ve geniş paçanın yürürken ayağa dolandığı ve düşmelere sebep olduğu öne sürülürken, bu pantolonları giyen birçok kadının da yaralandığına dair paylaşımlar yaptı.
Bu nedenle yaz için iyi bir alternatif gibi görünen bu pantolonlar, sosyal medyada "ölüm pantolunu" olarak anılmaya başladı.
Bu pantolunu giydiğinde düşen birçok kadın yaralı dizleri, dirsekleri hatta kırılan bileklerini takipçileriyle paylaştı.
Hatta düşmekten korkan bazı kullanıcılar, komik göründüğünü bilse de yürüyeceği zamanlarda pantolonun paçasını lastik tokalarla bağladığını, bir yere oturduğunda ise açtığını söyledi.
Bazı moda editörleri de bu pantolonları giyerken düşmemek için; düz tabanlı sandaletler veya stilettolar yerine sağlam ve düz tabanlı bir platform topukla giymeyi ya da paçaları hafifçe yukarı kaldırarak yürümeyi öneriyor.
Paçaları yerleri süpüren bu pantolonlar sosyal medyada çokça konuşulurken, başka markalar da "düşürmeyen pantolon" hamlesiyle öne çıktı.