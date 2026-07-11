Sosyal medya fenomeni Dubai'de 27. kattan düşerek hayatını kaybetti

Ölümünün ardından 9 Temmuz Perşembe günü bir Instagram videosu yayımlayan anne Darla Bilhar, kızı hakkında ortaya atılan iddialara ve yorumlara yanıt verdi.

Acılı anne, kendisini hayatının en kötü anında olarak tanımladı. Darla Bilhar, ölüm haberinin ardından kızının arkasından dile getirilen suçlamalara, kötü niyetli yorumlara ve uydurulan hikayelere karşı kendisini savunamayacak durumda olan Kauana adına konuşmaya karar verdiğini açıkladı.

Darla Bilhar, yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Kızımın hatırasının, onun hikayesini bilmeyen insanlar tarafından yargılanmasını, ifşa edilmesini ve saygısızlığa uğramasını izlemek zorundayım. Acı başkasına ait olduğunda yargıçlık yapmak kolaydır. Ailemizin şu anda neler yaşadığını tahmin etmek çok zor."

Acılı anne, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızım saygıyı hak ediyor. Onu gerçekten tanıyanlar nasıl bir insan olduğunu, hayallerini ve taşıdığı insanlığı bilir."

Medyaya da çağrıda bulunan Darla Bilhar, ölümle sonuçlanan bu olayın küresel ölçekte haberleştirilirken sorumluluk ve saygınlık ilkeleriyle ele alınmasını talep etti.

Anne Bilhar, "Gerçekleri bilmeden dedikodu yayan veya fikir yürüten herkesten tek bir şey rica ediyorum; empati kurun. Bugün benim kızımın başına gelen, yarın sizin sevdiğiniz birinin başına gelebilir" dedi.

Darla Bilhar ayrıca, "Hiçbir anne bir evladı toprağa vermek zorunda kalmamalı ve hiçbir anne yas tutarken bir yandan da artık aramızda olmayan birinin onurunu korumak için savaşmak zorunda kalmamalıdır" diye ekledi.

Kauana Bilhar, Instagram hesabındaki son paylaşımını 25 Haziran'da yapmıştı. Bu paylaşımında, British Shorthair cinsi bir kediyi nasıl sahiplendiğini aktaran içerik üreticisi, daha önce aynı cins bir kediyi sahiplenmeye çalışırken dolandırıldığını belirtmiş ve nihayet bir evcil hayvan bulabildiği için minnettar olduğunu ifade etmişti.

Bilhar, kedisi hakkında, "Günlerime daha da fazla neşe getirdi" diye yazmıştı.