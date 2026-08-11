Sosyal medya fenomeniydi. Canlı yayında yaşamına son verdi
11.08.2026 12:15
Son Güncelleme: 11.08.2026 12:52
Güney Kore'deki popüler ENHYPEN grubunun hayranlarından sosyal medya fenomeni Mina Chan, şaşırtıcı bir şekilde hayatını son vererek takipçilerini yasa boğdu.
Güney Kore'nin popüler K-Pop gruplarından ENHYPEN'in hayranları arasında öne çıkan Japon sosyal medya fenomeni Mina Chan, canlı yayında hayatına son verdi.
Henüz 26 yaşında yaşamını yitiren Chan'ın ölümünü kız kardeşi "Her zaman herkese karşı nazik ve sıcakkanlı olan sevgili ablam hayata veda etti. Lütfen kız kardeşimi dualarınızdan ve düşüncelerinizden eksik etmeyin" sözleriyle doğruladı.
Mina Chan'ın yaşamını sonlandırmasına sebep olan olayın ise ENHYPEN grubunun diğer hayranlarının fenomene karşı başlattığı taciz oldu.
ENHYPEN'in hiçbir konserini kaçırmayan ve grup için bir hayran sayfası yöneten Mina Chan, grup üyelerinden Ni-Ki ile yakınlığı ile öne çıkıyordu. Temmuz ayı sonunda ABD'de grubun konserine giden Mina Chan, hayran olduğu üyelere çiçek getirmiş ve Sunoo'ya vererek Ni-Ki'ye iletmesini sağlamıştı.
Birkaç gün sonra da Ni-Ki, bazı insanların konserden ziyade kişisel ilgi görmek istediğinden bahsedince; hayranlar Japon fenomen Mina'yı hedef aldı. Tepkiler üzerine özür dileyen Mina Chan, hesabını kapatacağını söylemişti.
Tüm bunlar üzerine 26 yaşındaki fenomen 5 Ağustos'ta hayatına son verdi. Chan'ın ölümüyle ilgili polis araştırması sürüyor.