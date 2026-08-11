Sosyal medya fenomeniydi. Canlı yayında yaşamına son verdi

Mina Chan'ın yaşamını sonlandırmasına sebep olan olayın ise ENHYPEN grubunun diğer hayranlarının fenomene karşı başlattığı taciz oldu.

ENHYPEN'in hiçbir konserini kaçırmayan ve grup için bir hayran sayfası yöneten Mina Chan, grup üyelerinden Ni-Ki ile yakınlığı ile öne çıkıyordu. Temmuz ayı sonunda ABD'de grubun konserine giden Mina Chan, hayran olduğu üyelere çiçek getirmiş ve Sunoo'ya vererek Ni-Ki'ye iletmesini sağlamıştı.