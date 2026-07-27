Sosyal medya Gülben Ergen'i konuşuyor. Abonelik açtı, bir günlük geliri dikkat çekti

Abonelik sistemiyle daha küçük ve özel bir takipçi kitlesine hitap edeceğini söyleyen Ergen, burada magazin gündemine konu olacak paylaşımlar yapmadığını belirtti.

FİLTRESİZ GÜLBEN

Takipçilerinin kendisine diledikleri soruları yöneltebildiğini belirten şarkıcı, bu alanda daha samimi ve filtresiz içerikler ürettiğini dile getirdi. Ünlü isim kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına adını yazdırdı.

KISA SÜREDE DİKKAT ÇEKEN GELİR

Ergen, 24 saat geçmeden bin 188 aboneye ulaşarak yaklaşık 100 bin TL’lik gelir elde etmişti. Şu an 2 bin 326 bin abonesi bulunan ünlü ismin kazancı yaklaşık 186 bin liraya yükseldi.