Sosyal medya Gülben Ergen'i konuşuyor. Abonelik açtı, bir günlük geliri dikkat çekti
27.07.2026 09:07
Instagram’da aylık 79.99 TL’lik ücretli abonelik sistemini başlatan Gülben Ergen, tüm dikkatleri üzerine çekti.
Gülben Ergen, Instagram’da "ücretli abonelik" sistemini başlattı. Ergen, aylık 79.99 TL’ye takipçilerine özel içerikler sunacağını duyurdu.
Tüm bu gelişmelerinin ardından eleştirilerin ve meraklı gözlerin hedefi olan şarkıcı, neden abonelik sistemine geçtiğini de paylaştı.
"SAMİMİYİM, EV HALİMDEYİM"
“Abonelik sistemi niye var diyenlere toplu bir cevap olsun." diyen Gülben Ergen, şunları söyledi:
"İsteyen oraya geliyor, istediği soruyu soruyor, cevap alıyor. Orası az ve öz insandan oluştuğu için magazine malzeme olacak hiçbir şey çıkmıyor. Ben abonelikte sadece samimiyim ve olduğum gibiyim. Ev halimdeyim. Ne yediğim, ne içtiğim, neyi nereden aldığımı sordukları zaman kaygısız bir şekilde cevap verebiliyorum.”
Abonelik sistemiyle daha küçük ve özel bir takipçi kitlesine hitap edeceğini söyleyen Ergen, burada magazin gündemine konu olacak paylaşımlar yapmadığını belirtti.
FİLTRESİZ GÜLBEN
Takipçilerinin kendisine diledikleri soruları yöneltebildiğini belirten şarkıcı, bu alanda daha samimi ve filtresiz içerikler ürettiğini dile getirdi. Ünlü isim kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına adını yazdırdı.
KISA SÜREDE DİKKAT ÇEKEN GELİR
Ergen, 24 saat geçmeden bin 188 aboneye ulaşarak yaklaşık 100 bin TL’lik gelir elde etmişti. Şu an 2 bin 326 bin abonesi bulunan ünlü ismin kazancı yaklaşık 186 bin liraya yükseldi.