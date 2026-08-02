Sosyete hesabı nasıl ödüyor? Cemiyetin genç isminden dikkat çeken "ödeme" açıklaması

Sibil Çetinkaya, 10 Mayıs 1994 yılında dünyaya geldi. Çetinkaya İlkokulu ve liseyi bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim bölümüne giriş yaptı.

Daha sonrasında; üniversite değişim programları ile Londra’ya gitmiş ve küçüklük hayali olan oyunculuk serüveninde adımlar attı.

Türkiye’ye gelince oyunculuk sektörüne yanaşmayan Sibil, üniversitesinin son yılında Bilgi Üniversitesi’nde yer alan çeşitli kamera önü programlarında yer almış, üniversiteyi tamamladıktan sonra ise medya kuruluşlarında kamera arkası bölümünde çalıştı

Daha sonra kendi kanalını açan Sibil Çetinkaya, YouTube dünyasına giriş yaptı. YouTube kanalında birçok farklı konu üzerinde vloglar ve videolar çeken Sibil, bu platformda kendi renkli kişiliğini ve kendi ürettiği kreatif içerikleri izleyicileriyle paylaştı.

Sibil Çetinkaya’nın babası iş insanı olarak biliniyor. Baba Çetinkaya, elektrik panosu imalatı ve üretimi yapan bir şirketin sahibi.