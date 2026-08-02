Sosyete hesabı nasıl ödüyor? Cemiyetin genç isminden dikkat çeken "ödeme" açıklaması
02.08.2026 09:16
Son olarak 20 kişilik arkadaş grubuyla tatile çıkan fenomen ve cemiyetin genç isimlerinden Sibil Çetinkaya, arkadaşlarıyla birlikte masrafları nasıl bölüştüklerini anlattı.
Cemiyet hayatının tanınmış genç isimlerinden fenomen Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz hafta kuzeni Derev Clara Kösedağ'ın Mikonos'ta gerçekleşen bekarlığa veda partisine katıldı.
20 kişilik arkadaş grubuyla Yunanistan adasına uçan kızlar, Mikonos'ta 3 katlı bir evde kaldılar. Mekanlar, kıyafetler Çetinkaya'nın kuzeni Derev'in bekarlığa veda partisine uygun olarak seçildi. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Sibil Çetinkaya ise merak edilen bir soruya da yanıt verdi.
Sosyetik isimlerin hesabı nasıl ödediklerini açıklayan Çetinkaya uçak, konaklama, restoranlar, market gibi alışverişleri "Alman usulü" ödediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
“Biz birçok arkadaşımızın bu tarz etkinliklerine katılıyoruz. Böyle gezilerimizde bir uygulama üzerinden ödemeleri takip ediyoruz. 20 kişilik grubumuz var. O gezide bizimle olan herkesi bu gruba ekliyoruz.”
"BUGÜNE KADAR HEP BU SİSTEMİ UYGULADIK"
Kurdukları gruba herkesin yaptığı harcamaları yazdığını ifade eden Çetinkaya, “Mesela aramızdan biri market alışverişi yaptı ve 400 euro harcadı diyelim. Oraya yaptığı harcamayı giriyor ve grupta şu kişiye bu kadar borcunuz var diye çıkıyor. Tatil sonunda herkes birbirine ne kadar ödemesi gerektiğini oradan görüp hallediyor." diyerek bugüne kadar hep bu sistemi uyguladıklarını belirtti.
SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR, KİMİN KIZI?
Sibil Çetinkaya, 10 Mayıs 1994 yılında dünyaya geldi. Çetinkaya İlkokulu ve liseyi bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim bölümüne giriş yaptı.
Daha sonrasında; üniversite değişim programları ile Londra’ya gitmiş ve küçüklük hayali olan oyunculuk serüveninde adımlar attı.
Türkiye’ye gelince oyunculuk sektörüne yanaşmayan Sibil, üniversitesinin son yılında Bilgi Üniversitesi’nde yer alan çeşitli kamera önü programlarında yer almış, üniversiteyi tamamladıktan sonra ise medya kuruluşlarında kamera arkası bölümünde çalıştı
Daha sonra kendi kanalını açan Sibil Çetinkaya, YouTube dünyasına giriş yaptı. YouTube kanalında birçok farklı konu üzerinde vloglar ve videolar çeken Sibil, bu platformda kendi renkli kişiliğini ve kendi ürettiği kreatif içerikleri izleyicileriyle paylaştı.
Sibil Çetinkaya’nın babası iş insanı olarak biliniyor. Baba Çetinkaya, elektrik panosu imalatı ve üretimi yapan bir şirketin sahibi.