Soyları Ankara'da devam edecek, fiyatı 150 bin dolara kadar çıkıyor

Ankara'da kurulan özel bir çiftlik, Orta Asya’nın kadim at ırkı Ahal Tekelerin soylarını devam ettirmek için yetiştiricilik yapıyor. Hızları, dayanıklılıkları, zekaları ve en çok da metalik altın sarısı tüyleriyle bilinen bu atlar, Türkmenistan’ın yaşayan kültür miraslarından biri konumunda.

Uzun ve zarif boyunları, badem gözleri ve güneş altında metal gibi parıldayan tüyleriyle alışılmışın dışında bir görünüme sahip olan Ahal-Tekeler, karakterleriyle de fark yaratıyor.

Oldukça zeki ve bağımsız olan bu atlar, sahiplerine çok derin bir bağla tutunuyor; hatta genellikle tek bir binicinin komutlarına itaat ediyorlar.

Çocuklarla da çok güçlü bir iletişim kurarak onların empati ve özgüven gelişimine katkı sağlayan bu asil canlılar, çiftlikte ticari bir işten ziyade geleceğe aktarılacak bir miras olarak görülüyor.