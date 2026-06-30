Soyları Ankara'da devam edecek, fiyatı 150 bin dolara kadar çıkıyor
30.06.2026 11:43
Kendine has metalik parlaklığıyla "Altın Atlar" olarak bilinen dünyaca ünlü Ahal Teke ırkının soyu, Ankara'da kurulan özel bir çiftlikte yaşatılıyor. Atların fiyatı 150 bin dolara kadar çıkıyor.
Ankara'da kurulan özel bir çiftlik, Orta Asya’nın kadim at ırkı Ahal Tekelerin soylarını devam ettirmek için yetiştiricilik yapıyor. Hızları, dayanıklılıkları, zekaları ve en çok da metalik altın sarısı tüyleriyle bilinen bu atlar, Türkmenistan’ın yaşayan kültür miraslarından biri konumunda.
Ankara'da kurulan özel bir çiftlik, Orta Asya’nın kadim at ırkı Ahal Tekelerin soylarını devam ettirmek için yetiştiricilik yapıyor. Hızları, dayanıklılıkları, zekaları ve en çok da metalik altın sarısı tüyleriyle bilinen bu atlar, Türkmenistan’ın yaşayan kültür miraslarından biri konumunda.
Uzun ve zarif boyunları, badem gözleri ve güneş altında metal gibi parıldayan tüyleriyle alışılmışın dışında bir görünüme sahip olan Ahal-Tekeler, karakterleriyle de fark yaratıyor.
Oldukça zeki ve bağımsız olan bu atlar, sahiplerine çok derin bir bağla tutunuyor; hatta genellikle tek bir binicinin komutlarına itaat ediyorlar.
Çocuklarla da çok güçlü bir iletişim kurarak onların empati ve özgüven gelişimine katkı sağlayan bu asil canlılar, çiftlikte ticari bir işten ziyade geleceğe aktarılacak bir miras olarak görülüyor.
"HASSAS AMA KIRILGAN DEĞİL"
Eğitmenleriyle sıradan bir insan-hayvan ilişkisinin ötesinde derin bir bağ kuran bu atlar, zekaları sayesinde diğer ırkların zorlandığı özel sürüş tekniklerini ve komutları çok rahat algılayıp uygulayabiliyor.
Genellikle tek bir biniciye alışan ve onun en ufak imalarını bile sezebilen Ahal-Tekeler, aynı zamanda çocuklarla da çok güçlü bir iletişim geliştiriyor.
Çiftliğin sahibi Petek Çağlar, Ahal Teke atlarının insanla, daha önce hiçbir atta görmediği bir bağ kurduğunu belirtiyor.
“Atın ilk kez nerede evcilleştirildiği hâlâ araştırılıyor ancak bilim insanları bunun Avrasya bozkırlarında gerçekleştiği konusunda büyük ölçüde hemfikir. Türkler ise tarih boyunca atı yalnızca bir ulaşım aracı olarak değil, yaşamın merkezindeki bir yol arkadaşı olarak kullanan toplumların başında geliyor.”
İlk etapta atın fiziksel güzelliğinden etkilendiğini belirten Çağlar, zamanla asıl hayranlığının karakterine yönelik oluştuğunu dile getirdi.
Türkiye’de ilk kez sistemli bir yetiştiricilik programı dahilinde, resmi ithalatlarla ülkeye getirilen bu nadide safkanlar, çiftlikte adeta gözü gibi korunuyor.
Engel atlamadan atlı okçuluğa, dayanıklılık testlerinden arazi sürüşlerine kadar pek çok farklı branşta eğitim alan bu özel atlar, taşıdıkları soy özelliklerine ve eğitim seviyelerine göre 50 bin ile 150 bin dolar arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.