Star TV'den yeni dizi. Doğanın Kanunu için hazırlıklar başladı
06.05.2026 12:48
Star TV'de yayınlanacak olan "Doğanın Kanunu" dizisi için geri sayım başladı. Merakla beklenen yeni dizinin okuma provası geçtiğimiz gün gerçekleştirildi.
Star’ın yeni dizisi “Doğanın Kanunu”, birbirinden yetenekli isimleri aynı projede buluşturan güçlü kadrosu ve heyecan yaratan hikâyesiyle dikkat çekiyor. Hazırlıkları devam eden “Doğanın Kanunu” dizisinin oyuncu kadrosu, gerçekleştirilen okuma provasında ilk kez bir araya geldi.
Yaz sezonunda Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin yapımını Ay Yapım üstlenirken, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise başarılı isimler Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları yer alıyor.
ÇEKİMLER ÇOK YAKINDA BAŞLAYACAK
Bambaşka dünyalardan gelen iki insan olan Yaman ve Doğa’nın yolları kötü geçen bir iş görüşmesinden yıllar sonra yeniden kesişir. Birbirleriyle taban tabana zıt iki güçlü karakterin çatışmalı ancak kaçınılmaz yakınlaşması ve kaderin onları yeniden şekillendirmesini konu alan Doğanın Kanunu’nun çekimleri çok yakında başlayacak.
DOĞANIN KANUNU OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Çekimleri İstanbul’da başlayıp Urla’da devam edecek olan "Doğanın Kanunu"nun oyuncu kadrosunda; Alperen Duymaz (Yaman), Özge Yağız (Doğa), Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) yer alıyor.
Hazırlıkları süren "Doğanın Kanunu" dizisi, çok yakında Star’da.