Stüdyoda ölümden dönmüştü. Ebru Gündeş, o şarkıyı 27 yıl sonra sahnede söyledi

1 Aralık 1999'da yeni albümü Dön Ne Olur'un tanıtımı için stüdyoda gazetecilerle bir araya gelen Ebru Gündeş, albümle aynı adı taşıyan şarkıyı eşlik ederken birden fenalaşmıştı. Başının döndüğünü işaret ederken şarkıcının gözleri kaymaya başlamış ve ardından yere yığılmıştı.

Albümün müzik direktörü İlyas Tetik başta olmak üzere yanındakiler Gündeş'in yardımına koşmuştu. Hemen hastaneye kaldırılan Gündeş'in beyin kanaması geçirdiği anlaşılmış ve ameliyata alınmıştı. İki büyük ameliyat olan şarkıcı, 16 Aralık'ta taburcu edilmişti. Hastaneden çıktıktan sonra uzun bir tedavi ve dinlenme sürecine giren Gündeş, 2000'de yeniden seyirci karşısına çıkmıştı.