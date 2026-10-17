Stüdyoda ölümden dönmüştü. Ebru Gündeş, o şarkıyı 27 yıl sonra sahnede söyledi
17.10.2026 09:30
Ebru Gündeş, dün akşamki İstanbul konserinde büyük bir sürprize imza attı. Şarkıcı, konserin açılışını 1999 yılında beyin kanaması geçirdikten sonra seslendirmediği "Dön Ne Olur" şarkısıyla yaptı.
Güçlü sesi ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla adından söz ettiren Ebru Gündeş, dün akşam İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Volkswagen Arena'da sahne alan şarkıcının sürprizi sosyal medyada gündem oldu.
Ebru Gündeş, 2017 yılında yeniden yorumlayıp, sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaştığı “Dön Ne Olur” şarkısını bu kez sahnede seslendirdi.
Beyin kanaması geçirdikten sonra “Dön Ne Olur”u sahne repertuvarından çıkaran Ebru Gündeş, 16 Ekim'deki İstanbul konserinde farklı bir açılış yaptı. Şarkıcı, senelerdir konserlerinde seslendirmediği şarkıyla dinleyicilerinin karşısına çıktı.
Gündeş'in 27 yıl sonra Dön Ne Olur'u sahnede seslendirmesine sosyal medyadan yorum yağdı.
ASSALA'NIN HEDİYESİYLE SAHNEDE
Aylar önce estetik operasyon geçirdiğini “Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?” sözleriyle açıklayan Ebru Gündeş, konserin ikinci yarısına Suriyeli şarkıcı Assala Nasri'nin kendisine hediye ettiği altın renkli, el yapımı büstiyerle çıktı.
KAMERALAR KARŞISINDA BİR ANDA YERE YIĞILMIŞTI
1 Aralık 1999'da yeni albümü Dön Ne Olur'un tanıtımı için stüdyoda gazetecilerle bir araya gelen Ebru Gündeş, albümle aynı adı taşıyan şarkıyı eşlik ederken birden fenalaşmıştı. Başının döndüğünü işaret ederken şarkıcının gözleri kaymaya başlamış ve ardından yere yığılmıştı.
Albümün müzik direktörü İlyas Tetik başta olmak üzere yanındakiler Gündeş'in yardımına koşmuştu. Hemen hastaneye kaldırılan Gündeş'in beyin kanaması geçirdiği anlaşılmış ve ameliyata alınmıştı. İki büyük ameliyat olan şarkıcı, 16 Aralık'ta taburcu edilmişti. Hastaneden çıktıktan sonra uzun bir tedavi ve dinlenme sürecine giren Gündeş, 2000'de yeniden seyirci karşısına çıkmıştı.