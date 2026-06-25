Sümela Manastırı ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Bakanı Ersoy, Sümela Manastırı'na ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sümela Manastırı'nı, ziyaretçilerimizin güvenliği ve kültürel mirasımızın korunması amacıyla yürüttüğümüz bakım ve güvenlik çalışmalarının ilk etabını tamamlayarak yeniden ziyaretçilerimizle buluşturduk. Bilimsel veriler, uzman görüşleri ve ilgili koruma kurullarının kararları doğrultusunda yamaçlarda gerçekleştirilen kaya yüzey temizliği, koruyucu uygulamalar ve çevre düzenlemeleriyle bu eşsiz miras alanını daha güvenli hale getirdik. Koruma ve ziyaret dengesini esas alan anlayışımız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar sayesinde Sümela Manastırı'nı hem doğal dokusunu hem de tarihi değerini muhafaza ederek geleceğe taşımayı sürdürüyoruz."

Ersoy, doğanın ve tarihin iç içe geçtiği Sümela Manastırı'nda ziyaretçileri en güvenli şartlarda ağırlamaya ve kültürel mirası aynı hassasiyetle korumaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.