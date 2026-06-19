Süphan Dağı eteklerinde renk cümbüşü. Gören bir daha bakıyor

Arkadaşlarıyla Gülistan Ovası'na giden bir doğa fotoğrafçısı, "Bugün Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Gülistan Ovası'nda çok güzel bir gelincik tarlasıyla beraber Süphan Dağı'nın eteklerinde çok güzel manzaralar yakaladık. Doğa severler ve fotoğrafçılar olarak geldik çok güzel fotoğraflar çektik" dedi.

Akademisyen ve doğa fotoğrafçısı bir başka vatandaş ise "Türkiye'nin üçüncü yüksek dağının eteklerindeyiz. Çevresindeki karlarla birlikte muhteşem duruyor. Bizde fotoğrafçılar olarak buraya geldik. Hem gelincikleri çekiyoruz, hem de arkasındaki o karlı ve muhteşem manzarasıyla Süphan Dağı'nı fotoğrafladık" diye konuştu.