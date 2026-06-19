Süphan Dağı eteklerinde renk cümbüşü. Gören bir daha bakıyor
19.06.2026 10:48
Bitlis'te yazın gelişiyle birlikte ortaya adeta bir renk cümbüşü çıktı. Karlı zirve ile gelincik tarlalarını aynı karede buluşturan Gülistan Ovası görenleri hayran bırakıyor.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı'nın gelinciklerle oluşturduğu renk armonisi, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Adilcevaz'ın doğal güzelliği Gülistan Ovası'nda gelincikler yaz mevsimiyle birlikte çiçek açtı. Kırmızıya bürünen ova zirvesinde yer yer kar örtüsünü koruyan Süphan Dağı ile birleşince kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Doğanın sunduğu renk cümbüşüyle dikkat çeken Gülistan Ovası, bu günlerde gezginlerin ve doğa fotoğrafçılarının uğrak noktalarından biri haline geldi.
Kırmızı gelincik tarlaları ile Süphan Dağı'nın ihtişamını aynı karede buluşturmak isteyen fotoğrafçılar, bölgeye gelerek eşsiz manzarayı objektiflerine yansıtıyor.
Doğal bir fotoğraf stüdyosunu andıran ovada günün farklı saatlerinde oluşan ışık oyunları da görsel şöleni daha etkileyici hale getiriyor.
Süphan Dağı'nın heybetli görüntüsü ile gelinciklerin oluşturduğu renk armonisi, Adilcevaz'ın doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne sererken, bölge fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez rotaları arasında yer almaya devam ediyor.
"ÇEVRESİNDEKİ KARLARLA MUHTEŞEM DURUYOR"
Arkadaşlarıyla Gülistan Ovası'na giden bir doğa fotoğrafçısı, "Bugün Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Gülistan Ovası'nda çok güzel bir gelincik tarlasıyla beraber Süphan Dağı'nın eteklerinde çok güzel manzaralar yakaladık. Doğa severler ve fotoğrafçılar olarak geldik çok güzel fotoğraflar çektik" dedi.
Akademisyen ve doğa fotoğrafçısı bir başka vatandaş ise "Türkiye'nin üçüncü yüksek dağının eteklerindeyiz. Çevresindeki karlarla birlikte muhteşem duruyor. Bizde fotoğrafçılar olarak buraya geldik. Hem gelincikleri çekiyoruz, hem de arkasındaki o karlı ve muhteşem manzarasıyla Süphan Dağı'nı fotoğrafladık" diye konuştu.