Sürekli oturarak çalışmak ömrü kısaltıyor. Riskten kurtulmak için ideal süre belli oldu

Uzmanlar sadece fazlasının değil, azının da zarar olduğu görüşünde. İki saatten az oturmak da sağlık riski oluşturabiliyor.

Ancak bu konudaki riskleri azaltmanın bir yolu var. Uzmanlara göre; günde 4 saatten fazla oturan kişilerin, bu sürenin sadece 30 dakikasını fiziksel aktivite yaparak geçirmesi olumsuz etkileri büyük oranda ortadan kaldırıyor.