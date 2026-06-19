Sürekli oturarak çalışmak ömrü kısaltıyor. Riskten kurtulmak için ideal süre belli oldu
19.06.2026 14:57
Son Güncelleme: 19.06.2026 15:02
Çin'de yürütülen araştırma, oturarak çalışan kişilerle ilgili gerçeği ortaya çıkardı. Uzmanlar, sağlık açısından güvenli süreyi ve risklerden korunmak için yapılması gerekenleri açıkladı.
Sürekli oturarak çalışmanın ömrü kısalttığı hatta sigara ve obezite kadar büyük bir ölüm riski taşıdığı ortaya çıktı. Peki ideal oturma süresi ne kadar?
Çin’de yürütülen ve sonuçları Spor ve Sağlık Bilimi dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçları şaşırttı.
Tam 10 yıl boyunca 41 bin kişiyi takibe alan uzmanlar; sağlık açısından en düşük riskin, günde ortalama 4 saat oturanlarda görüldüğünü tespit etti.
Araştırmaya göre, günde 8 saat oturmak vücut kitle indeksini artırıyor, kolesterolü yükseltiyor. Günün büyük bölümünü hareketsiz geçirmek, obezite ve sigara kullanımıyla benzer oranda ölüm riskini tetikliyor.
SADECE 30 DAKİKA YETİYOR
Uzmanlar sadece fazlasının değil, azının da zarar olduğu görüşünde. İki saatten az oturmak da sağlık riski oluşturabiliyor.
Ancak bu konudaki riskleri azaltmanın bir yolu var. Uzmanlara göre; günde 4 saatten fazla oturan kişilerin, bu sürenin sadece 30 dakikasını fiziksel aktivite yaparak geçirmesi olumsuz etkileri büyük oranda ortadan kaldırıyor.
HAREKETSİZLİK MODERN ÇAĞIN HASTALIĞI HALİNE GELDİ
Bu çalışma, modern çağın hastalığı haline gelen hareketsizliğin, sigara kadar ölümcül olabileceğini bir kez daha ortaya koydu.
Uzmanlar günlük oturma süresinin mümkün olduğunca kısıtlanması ve her fırsatta ayağa kalkılması tavsiyesinde bulunuyor.